¿Qué salió mal con Cats? En la mañana se supo que el estudio Universal perdería unos $100 millones con este peculiar filme y que incluso ha sido retirada como candidata de los Premios Oscar 2020.

Desde el primer tráiler, se podía notar que los efectos especiales resultaban extraños a primera vista. En las redes sociales, los cibernautas empezaron a hacer diversos memes en tono de burla con las escenas de la película. ¿Qué pasó con el equipo de efectos especiales?

En Reddit se acaban de revelar algunas impresiones por parte de los involucrados en el proceso de efectos especiales. Se puede leer lo que vivieron mientras realizaban la película y, de paso, limpiar la imagen de su equipo.

El hilo revela que el equipo le tomó la posta al de Mill Film, quienes dejaron el trabajo a medias, explotando a sus jóvenes artistas, sin darles recursos necesarios para la labor.

Por otra parte, se puede leer que los efectos especiales de Cats se hicieron entre julio y noviembre. A pesar de que fueron bastantes meses, la dificultad a la que se enfrentaban era enorme.

Por ejemplo, tuvieron problemas con la captura de movimiento pues la data recogida no pudo ser usada por el nuevo equipo. ¿Qué hicieron al respecto? Recurrir a la técnica del rotoscopio. Según lo expuesto en Reddit, se demoraban casi 2 meses en hacer una secuencia, por lo que pusieron a cargo a personas con conocimientos básicos de animación.

“El espectáculo fue una batalla cuesta arriba para cada artista y SUP involucrado, con un cliente que solo podía identificar lo que no le gustaba y no ofrecer pistas sobre cómo llegar a lo que le gustaba. Hicimos lo que pudimos”.

Cats llega a cines a nivel nacional el próximo 9 de enero, sin embargo, ha recaudado tan mala crítica que es poco probable que supere las expectativas.