Es hora de volver a la nostalgia. Si eres fanáticos del animes, sin duda alguna has tenido que ver una de las series shojo más queridas de todos los tiempos, estamos hablando de Sakura Card Captor. La historia que contaba las aventuras de Sakura Kinomoto, una niña de primera que un día sin darse cuenta libera el poder de unas cartas mágicas que se esparcen por toda la ciudad y tendrá que esforzarse por reunirlas y sellarlas una vez más.

Pero no todo era magia, ya que el anime de Sakura Card Captor estuvo lleno de romance, pero no solo del clásico que todos estamos acostumbrados a ver, sino que también hubo algunas relaciones que causaron polémica entre todos los fanáticos, quienes en su momento tal vez no se percataron de lo que estaba sucediendo en realidad.

Estas son las parejas que todos quisimos ver pero nunca se oficializaron

Kaho y Eriol

Esta fue una de las relaciones más polémicas y criticadas por los fanáticos del manga y el anime, ya que mostraba una relación entre una maestra y su alumno de primaria. Pero las autoras trataron de excusarse bajo el pretexto que Eriol era la reencarnación de Clow.

Sakura y Yukito

Uno de las relaciones que más quisieron ver muchas de las fanáticas al inico de la serie, claro que había una diferencia considerable de edad, además que era la primera ilusión de una niña, es por esto que no pasó de ser un simple amor platónico.m

Syaoran y Yukito

Sakura no fue la única que desarrolló sentimientos hacía el joven Yukito, ya que el otro mago que llegó a Japón para buscar las cartas Clow, Syaron Lee, también llegó a confundirse al sentirse atraído por otro hombre, pero al final se revela que la atracción que tenía se debía únicamente a los poderes de la Luna que este poseía.

Tomoyo y Sakura

Esta es una de las relaciones que lamentablemente nunca se llegó a concretar. En el anime se dio a entender que la amiga de Sakura tenía sentimientos hacía ella, esto se evidenció en más de una ocasión.

Rika y Terada

Esta fue sin duda una de las parejas más criticadas de la franquicia, ya que era uno de los casos en los que se veía que lo que comenzó como un amor platónico de una niña de primera por su profesor perduró hasta la secundaria y peor aún, se confirmó que el adulto le había pedido matrimonio en un capítulo del manga.

Yukito y Touya

Para muchas chicas la mejor dupla de Sakura card Captor. Esta relación es de las que se dio a conocer desde un principio, pero no fue sino hasta la segunda mitad del anime que se vio una declaración directa.