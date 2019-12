Pokemon (2019) Capítulo 7: Ash y Go en Hoenn ¡Ash Campeón de la ’Batalla de la frontera! [FOTOS]

Esta nueva temporada de Pokemon ha logrado hacer que los fanáticos que dejaron de seguir la serie los últimos tres años volvieran, esto gracias a que se tomó la decisión de cambiar los diseños usados en Sun and Moon, pero además porque a diferencia de en otras ocasiones será una historia original muy alejada de los videojuegos.

El séptimo capítulo de Pokemon 2019 se emitió a través de la TV Tokyo a las 4am (Hora Local), pero también puede ser encontrado a través de su canal oficial en YouTube.

¿Qué pasó en el capítulo 07 de Pokemon (2019)?

El capítulo de esta semana comenzó mostrando una escena algo rara, con el profesor sakuragi, Koharu y Go haciendo un tipo de rutina junto con Mr. Mime, pero estos son interrumpidos por Ash, quien le dice a su compañero que viajen a Hoenn. Una vez en el lugar se enteran que están celebrando el torneo 'Batalla de la Frontera, así que ambos entrenadores se inscriben.

Ash participará usando a Pikachu y Mr. Mime, mientras que Go usará a Scorbunny y Scyther. Una vez en el lugar Ash se encuentra con un entrenador llamado Hoshi, quien tiene a un Hariyama, este le comenta que también participará en el evento de pelea.

Tras esto vemos a Go capturando a Pokemons de la región Hoenn, nuevamente al estilo Pokemon Go, sin necesidad de librar una pelea o de debilitarlos. Una vez que todos se preparan para la ronda de enfrentamiento y curiosamente los primeros en enfrentarse serán Go y Hoshi.

En esta pelea quedó más que claro que Go no tenía ningún tipo de experiencia en batallas, por lo que fue derrotado en un momento. Luego de esto entra Ash al campo de batalla y no pierde ni un solo enfrentamiento, demostrando así la experiencia que el joven entrenador tiene, alzándose así como el campeón.