La temporada 4 de My Hero Academia (Boku no Hero Academia) está entrando en su momento clímax mientras los alumnos desarrollan sus pasantías, ahora Midoriya bajo la tutela de Sir Nighteye tendrá que demostrar que tiene lo necesario para hacerle frente a grandes villanos que amenazan con destruir la sociedad pacífica que All Might construyó.

En el capítulo 10 se vio el final del enfrentamiento de Fat y Red Riot contra dos villanos que se especializaban en ataque y defensa. Además de esto se continuó con la búsqueda de Overhaul, quien se había ocultado dentro de su base subterránea gracias a las habilidades de uno de los miembros del Shie Hassaikai. Cuando parecía que los héroes tenían la situación controlada aparecieron frente a ellos dos miembros de la Liga de Villanos y sumado a esto el ‘Director’ perdió el control de sus poderes y empezó a separar a todos para replantear un ataque.

¿Qué pasó en el capítulo 11 de My Hero Academia?

El capítulo de esta semana comenzó mostrando a Overhaul hablando con uno de sus secuaces acerca de la droga que habían fabricado y que tenía la propiedad de eliminar un quirk por completo. Tras esto se ve el momento en que los miembros de la Liga de Villanos se unieron a el grupo de Yakuzas, aquí se explica a detalle cuales son los poderes de este duo.

De regreso en el presente se pasa a la pelea que libran el grupo de héroes contra el ‘director’, miembro de los Yakuzas, pero este terminó siendo detenido gracias a un ataque conjunto de Midoriya, Sir Nighteye y Eraser Head. En otro sitio vemos Mirio, quien ha logrado encontrar a Overhaul, pero rápidamente ha sido afectado por un quirk que le hace perder el equilibrio y luego le obligan a revelar cuales son sus habilidades.

Pese a estar en desventaja y a que intentaron romper su determinación, Mirio no se rindió en ningún momento y logró derrotar a los dos villanos que se ponían en su camino. Justo cuando parecía que tenía la situación bajo control con Eri en sus brazos, Overhaul usa su quirk para desintegrar todo el ambiente y se revela que la pequeña con poderes anormales en realidad no es su hija.

Lemillion muestra su superioridad ante el líder de los Yakuzas, usa todo lo aprendido con el tiempo y está dispuesto a darlo todo por ser el héroe que necesita Eri. En un momento de descuido terminó siendo impactado por una de las balas experimentales, tras esto se muestra el pasado del joven héroe, del como se esforzó desde pequeño para lograr su sueño. En el momento que parecía que todo estaba perdido, llegan Midoriya y los demás profesionales ¿Qué sucederá en el siguiente capítulo?