My Hero Academia EN VIVO ONLINE 4X11: entérate cómo y a qué hora ver el décimo capítulo de la cuarta temporada

Es más que obvio que uno de los mejores animes shonen de esta temporada es sin duda alguna My Hero Academia (Boku No Hero Academia), que con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo en uno de los favoritos de miles de fanáticos no solo en el lejano Japón, sino también en todo el mundo. Ahora en su cuarta temporada Deku y los demás de la case 1-A se verán implicados en un caso que les podría costar la vida.

Hasta la fecha habíamos podido ver en las tres primeras temporadas como Midoriya aprendía a controlar su poder a medida que participaba de diversos entrenamiento. Pero en esta última entrega se están dando a conocer todos los secretos detrás de la sociedad en la que todos nacen con poderes ¿Qué podría suceder ahora?

¿Cómo y a qué hora ver My Hero Academia 4x11?

Boku no Hero Academia se estrenará en Japón este 21 de diciembre de 2019 a las 3:30 am (hora local) también en el mismo horario y día se podrá ver a través de la web de Crunchyroll. A continuación mencionamos los países con sus respectivas fechas de estreno:

Centroamérica (excepto Panamá): Sábado 28 de diciembre a las 2:30 AM

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá: Sábado 28 de diciembre a las 3:30 AM

Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: Sábado 28 de diciembre a las 4:30 AM

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: Sábado 28 de diciembre a las 5:30 AM

PUEDES VER Dragon Ball Super: seiyuu Masako Nozawa aparece junto a Gokú en conmovedor tributo

¿Qué pasó en My Hero Academia 4x10?

En el capítulo de esta semana se comenzó mostrando el final del enfrentamiento de Fat y Red Riot, resulta que no lograron derrotar a sus enemigos del todo, ya que el villano conocido como Rappa aún podía ponerse en pie, pero para su sorpresa, se terminaron ganando el respeto de este, quien les indica en donde estaba la sala para que puedan curar sus heridas, no sin antes indicar que lo hacía solo porque quería volver a enfrentarse con ellos, en especial con el pelirrojo.

Tras esto se regresa al ambiente en donde están Midoriya, Sir Nighteye, Eraser Head y los demás, estos seguía corriendo hacía la ubicación en donde se esconde Overhaul el mismo sitio a donde Mirio se dirige. Pero son detenidos una vez más por uno de los miembros del Shie Hassaikai, quien usa su quirk para alterar el entorno y así evitar que sigan avanzando, pero Deku apoya a destruir los obstáculos, pero esto no es suficiente.

Finalmente el grupo termina siendo separado, y es ahí donde se dan cuenta que no solo los Yakuza están en el lugar, sino que también hay miembros de la Liga de Villanos que están apoyando a esta organización. Entonces aparecen Toga y Twiece, quienes cuentan que Shigaraki Tomura les pidió especialmente que participaran de esta alianza temporal.

Luego de derrotar a estos dos villanos pensaban que ya todo estaba bien, pero resulta que no era así, ya que el director aún estaba consciente y termina perdiendo el control, haciendo que el grupo de héroes se separe aún más ¿Qué podrá pasar?