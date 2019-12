Nanatsu no Taizai 337: Merlín estuvo enamorada de Meliodas e intentó matar a Elizabeth

Una gran sorpresa ha remecido el mundo de Nanatsu no Taizai (Seven Deadly Sins). Cuando todos pensaban que no iba a salir el episodio 337 del manga de esta semana, la revista japonesa lo publicó.

El reciente capítulo nos mostró el pasado de Merlín, el origen del caos y una sorpresa muy grande. Se reveló que la hechicera está enamorada de Meliodas e incluso, intentó matar a Elizabeth en más de una oportunidad para quedarse con el capitán.

NANATSU NO TAIZAI MANGA 337 - RESUMEN COMPLETO

El capítulo de esta semana empieza con la aparición de la Dama del Caos, quien empieza a contarles sobre el pasado de Merlín y dónde se crió. Ella fue una niña prodigio, más inteligente que los sabios pero carente de amor fraternal.

Cansada de todo, huyó, hasta que un chico la salvó, Meliodas. Tras esto, Merlín decidió transformar su cuerpo en una de mujer adulta y detuvo su crecimiento para que él se enamorara de ella. Sin embargo, no fue así.

Nanatsu no Taizai

Ella fue testigo de cómo Meliodas y Elizabeth se enamoraron, por lo que regresó a su ciudad natal y empezó a estudiar hechicería y más magia. Entonces, aprendió todo sobre el Caos. Aquello que creó el mundo, a las deidades supremas y Rey Demonio, gigantes, humanos y más.

Nanatsu no Taizai manga 337 nos muestra a Merlín viviendo más de 3000 años intentando resucitar al dios Caos. Se revela también que fue ella quien construyó el ataúd de eterna oscuridad para sellar al Rey Demonio, ante la sorpresa de sus compañeros.

Nanatsu no Taizai

Para hacer esto, debían cumplir algunos requisitos: derrotar al Rey Demonio, por lo que Merlín usó a los Siete Pecados Capitales. Así mismo, ella reactivó la maldición de Elizabeth y Meliodas cuando esta se rompió. Al escuchar esto, Meliodas le hace frente y le pregunta si de verdad intentó matar a Elizabeth.

Merlín le dice que, la misión del capitán era salvar a Elizabeth. Si lo hubiese hecho, no iba a derrotar al Rey Demonio, es por ello que activó la maldición de nuevo.

Nanatsu no Taizai

El manga 337 de Nanatsu no Taizai finaliza con la revelación de que fue Merlín quien creó a los Siete Pecados Capitales, solo para cumplir su objetivo de revivir al Caos.