Una semana más en la que los cazadores de demonios no se han podido recuperar. Ahora que el manga de One Piece viene revelando todos los secretos de su historia dentro del pasado de Kozuki Oden, parece que los fanáticos le prestan más atención que nunca, lo cual ha llevado a este título a llevarse el primer puesto del, Ranking de popularidad. Un dato extra es que esta semana obras como My Hero Academia y Zipman no han participado ya que lanzan páginas a color.

Al igual que cada semana, la revista Weekly Shonen Jump, en la que se publican semanalmente una gran cantidad de mangas, desde los clásicos que todos conocemos, hasta nuevos lanzamientos que ya empiezan a introducirse en su ranking de popularidad. Esta semana One Piece se llevó el primer puesto una vez más, mientras que Kimetsu no Yaiba no se recupera y sigue como segundo, mientras que Act- Age sorprende ocupando el tercer puesto.

Este es el ranking semanal de popularidad de la edición #4|5# - 2020 de la revista Weekly Shonen Jump:

1. One Piece

2. Kimetsu no Yaiba

3. Act-Age

4. Black Clover

5. Dr. Stone

6. We Never Learn

7. Chainsaw Man

8. Mitama Ghost Security

9. Yuna de la posada Yuragi

10. Samurai 8

11. Yozakura-san Chi no Daisakusen

Weekly Shonen Jump - Ranking Semanal de Popularidad

La semana pasada la portada estuvo dedicada a lo que será la próxima película “My Hero Academia: heroes Rising”, que se estrenó este 20 de diciembre en los cines de Japón. Pero esta semana con motivo de la navidad, todos los protagonistas de los shonen más populares aparecen juntos para dar la bienvenida a las fiestas y la temporada de invierno (en ese lado del mundo)

Weekly Shonen Jump - Portada #4 y #5

Esta semana la revista Weekly Shonen Jump llegó con un extra de páginas, ya que es una doble edición porqué se tomará un descanso la siguiente semana. Entre las curiosidades de esta edición se despide el manga spin-off de Dr. Stone, además que se ha confirmado que la próxima portada también estará protagonizada por sus personajes dando la bienvenida al 2020.