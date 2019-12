El momento más esperado los fanáticos de Nanatsu no Taizai (Seven Deadly Sins) era la batalla entre Escanor y Meliodas. A pesar del rotundo cambio de estudio de animación, albergaban en su corazón que esta sea, al igual que el manga, épica y brutal. Sin embargo, no fue así.

En horas de la mañana, se estrenó el capítulo 12 de la temporada 3 de Nanatsu no Taizai 3x12, dando inicio a la gran batalla entre el capitán y su amigo. Mientras pasaban los minutos, los fans se vieron decepcionados por el trabajo realizado por el estudio DEEN, por lo que protestaron en las redes sociales.

PUEDES VER Dragon Ball Super: Gokú aprendió a activar el Ultra Instinto a gusto y placer en manga 55

Nanatsu no Taizai 3x12 despertó la furia de los fans, quienes han comparado esta secuencia de batalla con los primeros episodios de Dragon Ball Super o la batalla entre Pain y Naruto, los cuales no solo fueron pésimas, sino que se ganaron el hate del fandom.

La pelea entre Meliodas y Escanor es considerada como la más épica, o está entre las mejores, de todo el manga. Es por ello que se han sentido decepcionados, por lo que -según los fans- parece un fan made creado por algún espectador.

Nanatsu

Tiempo antes del estreno de la tercera temporada de Nanatsu no Taizai, hubo preocupación de que el anime sufra de una bajón de calidad, debido a que los derechos pasaron a manos del estudio DEEN.

Nanatsu

Actualmente la tercera temporada de Nanatsu no Taizai lleva 12 episodios animadas y probablemente sea la última sesión que haga el estudio DEEN. ¿Te ha gustado la animación o también estás molesto?