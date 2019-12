One Punch Man terminó su temporada con la derrota de Garou y la muerte del increíble ciempiés a manos de Saitama, por lo que muchos fans esperas que, tras la gran pelea mostrada, una siguiente entrega estaría llegando, pero hasta el momento no hay nada oficial.

Sin embargo, Bandai Namco prepara el lanzamiento de One Punch Man: A Hero Nobody knows para este 28 de febrero del siguiente año. A la vez, llegará una OVA de pequeña duración la cual contará con las divertidas vacaciones del protagonista con Genos, su discípulo.

Y a través la web oficial de la segunda temporada ha compartido un clip completo del adelanto del anime, la cual estará incluida en el cuarto volumen en formato físico de la serie. El título oficial de este proyecto estará bajo el título de “#04: Game to Rival-tachi”, la cual tiene una duración de 10 minutos.

En el video se puede ver a los protagonistas a punto de ingresar a un concurso llamado Wild Animals, mostrando su sorpresa y a la vez entusiasmo por competir y mostrar todas sus habilidades.

One Punch Man - Adelanto de Ova

La historia de One Punch Man tiene lugar en una metrópolis ficticia conocida como Ciudad Z, en Japón. El mundo se ve invadido por extraños monstruos que aparecen misteriosamente y que causan numerosos desastres a la población.

Saitama, quien es un poderoso superhéroe calvo que derrota fácilmente a los monstruos u otros villanos con un único golpe de su puño. Debido a esto, el protagonista ha encontrado aburrida su fuerza y siempre está tratando de encontrar rivales más poderosos que le puedan igualar.