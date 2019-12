Black Clover es uno de los animes shonen del momento al que le está yendo bastante bien, todo esto gracias al apoyo del Estudio Pierrot, quienes en un principio tenían planificado que la serie durara un total de 51 capítulos, pero tras ver el gran recibimiento que tuvo, lo extendieron hasta 150. Ahora en su capítulo 112, se está desarrollando el arco de la pelea con los elfos.

La emisión de Black Clover comenzó hace ya 3 años y desde entonces el director encargado, Tatsuya Yoshihara, no ha dejado de sorprender a todos los fanáticos. La trama sigue su camino acercándose cada vez más a su inevitable final. En estos último capítulos se llegó a ver la resurrección de los elfos, la raza que juró venganza contra los humanos luego de ser exterminados.

En el capítulo 114 de Black Clover, se mostró como una de los miembros de los Toros Negros, Charmy, revelaba su verdadero poder, al ser una mestiza entre humano y enano. Es así como logra detener a uno de los elfos reencarnados y abrir el camino para Asta, quien necesitaba seguir avanzando para detener a sus enemigos.

¿Qué pasó en Black Clover Capítulo 115?

El capítulo de esta semana comenzó revelando la supuesta traición dentro del grupo de los elfos, al mostrar como de uno de ellos estaba mintiendo con respecto a la reencarnación total de este clan. Resultó que uno de ellos había sido poseído por un ente oscuro que se muestra ante todos, se trata de un demonio, el mismo que apareció hace miles de años e hizo que se eliminaran los unos a los otros.

Los elfos no pueden hacer nada en contra de este demonio que domina la magia de las palabras, consiguiendo que todo lo que este diga se vuelva realidad. Cuando creían que no podían más, entonces llegó Yuno, quien por un momento le dio pelea al enemigo, pero no fue por mucho, y de un momento a otro llegó para apoyarlo Asta.

Ahora con los dos protagonistas juntos empiezan a luchar contra el demonio, pero sus ataques no surten efecto en este. En medio de la pelea el nuevo villano revela una verdad oculta que viene desde hace miles de años, resulta que fue él quien creó los grimorios de 4 hojas, esto con el fin de hacer caer en oscuridad a su portador y que nazca el grimorio oscuro de 5 hojas.

Para hacer las cosas peores, este demonio hizo que uno de los elfos cayera en oscuridad y desesperación, logrando así que naciera un nuevo grimorio oscuro. Ahora la pelea de Asta y Yuno ya no es contra el ente oscuro, sino que es contra uno de sus compañeros quien ya no puede controlarse ¿Qué podrá pasar ahora?