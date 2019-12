Beastars 1x12: ¿Cómo y a qué hora ver el doceavo capítulo de su primera temporada?

Esta temporada anime ha traído varias sorpresas, pero sin duda alguna la más grande ha sido el estreno de Beastars, la serie que en un primer momento se creía que estaría animada en formato 2D, pero que termino siendo realizada en CGI, algo que es bastante arriesgado hoy en día, ya que muchos fanáticos lo critican, pero en esta ocasión no fue así.

En el año 2016 comenzó la serialización de su manga, esto gracias a la revista japonesa Shonen Champions. La obra está hecha por el mangaka Paru Itagaki y hasta la fecha lleva recopilados 15 volúmenes con más de 150 capítulos. Su historia es sumamente dramática y profunda, mostrando la vida de animales antropomorfos adolescentes.

¿Cómo y a qué hora ver la temporada 1 de Beastars?

Beastars capítulo 12 se estrenará en Japón este 25 de diciembre de 2019 a las 4:30am (hora local) a través de la plataforma Netflix. A continuación mencionamos los países con sus respectivas fechas y horas de estreno.

Centroamérica (excepto Panamá): Miércoles 25 de diciembre a las 3:30 AM

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá: Miércoles 25 de diciembre a las 4:30 AM

Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: Miércoles 25 de diciembre a las 5:30 AM

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: Miércoles 25 de diciembre a las 6:30 AM

¿Qué pasó en Beastars capítulo 11?

El capítulo de esta semana mostró como Legosi llegó hasta el lugar donde los de el grupo Shishigami tenía escondida a Haru, aquí el lobo termina metiéndose en una pelea con el león líder de la manada, por un momento parecía que tenía la desventaja y que podría ser derrotado en cualquier momento, pero este decide dar rienda suelta a sus instintos, lo cual hace que manifieste una gran fuerza con la que termina dejando casi muerto al carnívoro secuestrador.

Muy diferente a lo que pensaba Legosi, el líder de los leones no se había rendido y se levanta para intentar matar al joven lobo, pero para su sorpresa aparece un personaje inesperado, se trata de Louis el ciervo, este mata al mafioso y luego se entrega para ser devorado por los secuaces que aún se encuentran en el lugar.

Tras vencer al león que tenía en frente, Legosi sale con Haru del lugar y deciden juntos ir a comer algo, justo cuando hacían planes para regresar a la escuela se dan cuenta que ya es bastante tarde y que la línea de trenes ha dejado de funcionar, por lo que deciden buscar un lugar donde quedarse y finalmente ingresan en un hotel que estaba ahí cerca.

Luego de hablar de forma sincera entre ambos, las cosas empiezan simplemente a fluir y el ambiente se vuelve entre tierno y romántico, pero justo en el instante en que pensaban tener relaciones, los instintos de Legosi se manifiestan, no sabe si la quiere de una forma amorosa o como presa, mientras que Haru no puede evitar intentar el ser comida. Esta es la razón por la que se dice que carnívoros y herbívoros no pueden llevar a cabo una relación.