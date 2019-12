Shokugeki no Soma: confirman quinta temporada con póster promocional [FOTOS]

Pese a que en un primer momento se pensaba que shokugeki no Soma: Shin no Sara tendría 24 episodios, resultó no ser así, porque esta semana se emitirá el capítulo 12 y con este se dará por concluida la temporada 4. De esta manera se concluirá con el enfrentamiento del grupo de rebeldes dirigido por Yukihira Soma y Nakiri Erina contra la élite 10 de Totsuki.

En el evento Jump Festa, que se viene celebrando en Japón gracias a la revista Weekly Shonen Jump, se ha confirmado que Shokugeki no Soma tendrá una quinta temporada que llevará por nombre ‘The Fifth Plate’. Este abarcará los hechos sucedidos un tiempo luego del enfrentamiento visto en la temporada 4, además de desarrollar los exámenes de grado.

Se ha confirmado que la quita temporada de lo que será Shokugeki no Soma: The Fifth Plate estará llegando a todo el mundo en abril del próximo año, por el momento es todo lo que se sabe, se espera que llegue a tener hasta 24 capítulos, de lo contrario tendremos que ver una vez más la temporada dividida en dos partes como pasó con la que está actualmente en emisión.

Shokugeki no Soma fue creado originalmente por Yuto Tsukuda con ilustraciones de Shun Saeki para la revista Shonen Jump de Shueisha en 2012. La historia sigue a Soma Yukihira, un joven chef que un día quiere ser lo suficientemente bueno en la cocina para hacerse cargo del restaurante familiar de su padre. Pero cuando se gradúa de la escuela secundaria, su padre cierra el lugar y le dice a Soma que se inscriba en la Academia Totsuki, una escuela de cocina de élite donde solo el uno por ciento de los estudiantes que se inscriben realmente se gradúan.