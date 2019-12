Esta nueva temporada de Pokemon ha logrado hacer que los fanáticos que dejaron de seguir la serie los últimos tres años volvieran, esto gracias a que se tomó la decisión de cambiar los diseños usados en Sun and Moon, pero además porque a diferencia de en otras ocasiones será una historia original muy alejada de los videojuegos.

El sexto capítulo de Pokemon 2019 se emitió a través de la TV Tokyo a las 4am (Hora Local), pero también puede ser encontrado a través de su canal oficial en YouTube.

¿Qué pasó en el capítulo 06 de Pokemon (2019)?

El capítulo de esta semana comenzó mostrando a Satoshi y Go en el laboratorio del profesor Sakuragi, quien les indicó que cada vez que atrapen un pokemon, su SmartRotom lo registrará a manera de pokedex, es entonces cuando el nuevo entrenador se emociona e indica que tiene el deseo de salir a capturar más criaturas.

Es así que comienza el día de captura Pokemon de Satoshi y Go, pero a diferencia de lo que se ha visto hasta ahora en el anime, las criaturas no mostraban resistencia a ser capturadas, por el contrario, bastaba con arrojarles una pokebola para tenerlos, esto hace recordar mucho al juego para celulares, Pokemon Go.

La meta del día es capturar a todos los pokemon de tipo insecto que hayan en el lugar, es así como Go se termina haciendo con una gran cantidad de compañeros, pero hay uno que le pone resistencia, se trata de scyther, con quien termina librando una batalla con ayuda de scorbunny.

Al día siguiente Koharu se da cuenta que la habitación de los dos entrenadores está repleta de pokemons, por lo que se muestra preocupada, pero el profesor Sakuragi les dice que no hay problema, ya que tiene un campo especial donde todas estas criaturas podrán estar en paz mientras aprenden más de ellas.

La siguiente semana la dupla de entrenadores van rumbo a la región Hoenn ¿Qué les esperará ahí?