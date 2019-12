El último capítulo del popular manga de Dragon Ball Super finalmente reveló la verdadera identidad de Merus. Cuando apareció por primera vez en el arco del Prisionero de la patrulla galáctica, más de un fan empezó a espectacular sobre su origen.

En ese sentido, la entrega 55 reveló que Merus no es solo una Policía Espacial, sino también un ángel aprendiz del Gran Sacerdote, pero esto no es lo único, Wiss contó el por qué los ángeles no pueden pelear contra los villanos.

Con Vegeta entrenando en el Planeta Yadrat, Gokú y Merus se juntaron para hacer lo mismo y así luchar contra Moro ambos se dirigieron al Salón del Espíritu y el Tiempo. Sería en este lugar donde el saiyajin descubriera lo poderoso que era Merus.

Quien apareció en medio del entrenamiento fue Whis, quien bajó del Reino Celestial para detener a ambos en su entrenamiento, ya que sus poderes podían chocar y hacer que Merus desaparecería. Es aquí dónde el ángel le explica a Gokú cómo funcionan las reglas de su raza y los peligros que corren.

De acuerdo a Whis, los ángeles tienen que ser imparciales y no pueden intervenir en la peleas, esta sería la razón por la que él no fue parte de la pelea con Broly en la película ni mostró su poder ante Freezer.

Whis y Broly se encuentran

Según el ángel, Merus había sido enviado al mundo inferior a que gane un poco de experiencia y conozca todo lo que ocurre allí. Tras revelar la verdad, Merus le pide perdón a Gokú por llevar las cosas demasiado lejos, aceptando volver al mundo superior donde los ángeles viven y dejando a Gokú al costado de una nave que tendría que pilotear sin ayuda para así volver a la Tierra.

¿Por qué Merus moriría si entrena a Goku y Vegeta, pero Whis no?

La respuesta es clara, cuando un ángel tomar una decisión que no es imparcial automáticamente desaparece. Ahora, Whis sí entrenó a Gokú y Vegeta, pero lo hizo a cambio de comida. Esto quiere decir que mientras la decisión de un ángel sea imparcial en su interior, él puede inclinar la balanza de un lado u otro utilizando sus poderes.