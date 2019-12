La temporada 4 de My Hero Academia (Boku no Hero Academia) está entrando en su momento clímax mientras los alumnos desarrollan sus pasantías, ahora Midoriya bajo la tutela de Sir Nighteye tendrá que demostrar que tiene lo necesario para hacerle frente a grandes villanos que amenazan con destruir la sociedad pacífica que All Might construyó.

En el capítulo 9 se llevó a cabo la batalla de Fat y Red Riot contra dos villanos pertenecientes el Shie Hassaikai, este fue un enfrentamiento de las mejores lanzas y escudos, en donde los héroes salieron victoriosos, además que Kirishima después de mucho tiempo logró superar el complejo de inferioridad con el que había vivido durante mucho.

¿Qué pasó en el capítulo 10 de My Hero Academia?

En el capítulo de esta semana se comenzó mostrando el final del enfrentamiento de Fat y Red Riot, resulta que no lograron derrotar a sus enemigos del todo, ya que el villano conocido como Rappa aún podía ponerse en pie, pero para su sorpresa, se terminaron ganando el respeto de este, quien les indica en donde estaba la sala para que puedan curar sus heridas, no sin antes indicar que lo hacía solo porque quería volver a enfrentarse con ellos, en especial con el pelirrojo.

Tras esto se regresa al ambiente en donde están Midoriya, Sir Nighteye, Eraser Head y los demás, estos seguía corriendo hacía la ubicación en donde se esconde Overhaul el mismo sitio a donde Mirio se dirige. Pero son detenidos una vez más por uno de los miembros del Shie Hassaikai, quien usa su quirk para alterar el entorno y así evitar que sigan avanzando, pero Deku apoya a destruir los obstáculos, pero esto no es suficiente.

Finalmente el grupo termina siendo separado, y es ahí donde se dan cuenta que no solo los Yakuza están en el lugar, sino que también hay miembros de la Liga de Villanos que están apoyando a esta organización. Entonces aparecen Toga y Twiece, quienes cuentan que Shigaraki Tomura les pidió especialmente que participaran de esta alianza temporal.

Luego de derrotar a estos dos villanos pensaban que ya todo estaba bien, pero resulta que no era así, ya que el director aún estaba consciente y termina perdiendo el control, haciendo que el grupo de héroes se separe aún más ¿Qué podrá pasar?