El reciente capítulo 966 del manga de One Piece ha sorprendido a todos los fanáticos de la serie, pues nos ha mostrado el desenlace del enfrentamiento entre Gol D. Roger y Barbablanca.

Sin embargo, eso no es todo. El famoso Rey de los Piratas, al parecer, había llegado a la última isla pero se dio cuenta que no era así, por lo que necesita la ayuda de nada más y nada menos que Kozuki Oden.

A continuación te hablaremos con SPOILERS sobre el episodio 966 del manga de One Piece, por lo que si no has leído el reciente capítulo, deberás tener cuidado.

ONE PIECE MANGA 966 COMPLETO EN ESPAÑOL

La intensa pelea entre los piratas de Gol D. Roger y Barba Blanca duró tres días y tres noches. Al cuarto, estaban intercambiando sake, ropa y todo aquello que encontraron en sus viajes anteriores.

One Piece manga 966. Foto: Los Mugiwara Scans

Ambos capitanes se encontraban en otro lugar, junto a Oden, quien reveló que puede leer la antigua lengua. Esto es debido a que la forma de descifrarlo fue pasado de generación en generación a cada primogénito del clan Kozuki de Wano.

One Piece manga 966. Foto: Los Mugiwara Scans

En eso, Gol D. Roger reveló que hace 13 años lograron algo que nunca nadie más había hecho. Llegaron al final del Log Pose, la isla Road Star. Sin embargo, se da cuenta que no era la última, debido a que la aguja del Log Pose no dejaba de girar.

One Piece manga 966. Foto: Los Mugiwara Scans

El manga 966 nos habría dando un indicio más de la isla final, Raftel. Gol D. Roger expresa que, de conocer ese lugar, habría terminado de viajar por todo el mundo. Saca las inscripciones que estuvieron en cuatro piedras especiales (Road Poneglyph).

One Piece manga 966. Foto: Los Mugiwara Scans

Sin embargo, eso no es todo, el Rey de los Piratas reconoció que el Gobierno Mundial prohibió la decodificación de estos símbolos, por lo que no desean que nadie llegue a la última isla. Y no es solo eso, sino que también el tesoro más grande se esconde ahí.

One Piece manga 966. Foto: Los Mugiwara Scans

Finalmente, el manga 966 de One Piece nos muestra a Gol D. Roger viajando junto a Kozuki Oden, quien le ayudaría a transcribir esto. Muy pronto veremos la isla final Raftel y lo que significa el One Piece.