My Hero Academia EN VIVO ONLINE 4X10: entérate cómo y a qué hora ver el décimo capítulo de la cuarta temporada

Es más que obvio que uno de los mejores animes shonen de esta temporada es sin duda alguna My Hero Academia (Boku No Hero Academia), que con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo en uno de los favoritos de miles de fanáticos no solo en el lejano Japón, sino también en todo el mundo. Ahora en su cuarta temporada Deku y los demás de la case 1-A se verán implicados en un caso que les podría costar la vida.

Hasta la fecha habíamos podido ver en las tres primeras temporadas como Midoriya aprendía a controlar su poder a medida que participaba de diversos entrenamiento. Pero en esta última entrega se están dando a conocer todos los secretos detrás de la sociedad en la que todos nacen con poderes ¿Qué podría suceder ahora?

¿Cómo y a qué hora ver My Hero Academia 4x10?

Boku no Hero Academia se estrenará en Japón este 21 de diciembre de 2019 a las 3:30 am (hora local) también en el mismo horario y día se podrá ver a través de la web de Crunchyroll. A continuación mencionamos los países con sus respectivas fechas de estreno:

Centroamérica (excepto Panamá): Sábado 21 de diciembre a las 2:30 AM

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá: Sábado 21 de diciembre a las 3:30 AM

Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: Sábado 21 de diciembre a las 4:30 AM

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: Sábado 21 de diciembre a las 5:30 AM

¿Qué pasó en My Hero Academia 4x09?

El capítulo de esta semana comienza mostrando el final del enfrentamiento que tuvo Suneater con 3 miembros del Shie Hassaikai, pese a haber ganado el enfrentamiento se desploma en el piso ya que usó su quirk en exceso para salir vencedor.

Tras esto se vuelve a mostrar a los héroes que se han infiltrado en la base de los Yakuza para salvar a Eri, parece que por un momento se han librado del villano que podía cambiar los ambientes, pero Eraser Head indica que en cualquier momento se daría cuenta que a quien debía detener era al poseedor del quirk que anula poderes. Mientras tanto en la entrada del lugar Buble Girl conversa con los capturados y estos le cuentan que su agrupación anteriormente no era para nada malvada, pero que las cosas cambiaron desde que Overhaul asumió el cargo de cabeza del lugar.

Volviendo a los que están infiltrados en el sótano, reciben el ataque del mimetizador quien intenta separar a Eraser Head del grupo, pero se meten en el camino Fatman y Red Riot, recibiendo de lleno el golpe directo y siendo enviados a una habitación en donde esperaban 2 villanos, uno con el don ofensivo poderoso y otro defensivo que genera barreras.

Entonces comienza una feroz batalla en la que los ganadores podrían ser solo aquellos con la resistencia suficiente. Fat se lanza a luchar contra el tipo de los puños, por su parte Kirishima se siente mal porque no puede hacer nada luego que rompieran su defensa. En medio de la confusión el joven héroe recuerda su pasado, tiempos en los que admiraba a un héroe profesional, pero no lograba perfeccionar su poder de endurecimiento, lo que generaba las burlas de sus compañeros.

Mientras andaba por la calle, se cruza con un villano que está molestando a un grupo de alumnas, pero su miedo hizo que no se lanzara a defenderlas, es entonces cuando aparece Mina, quien lo detiene, esto hizo que el joven dudara más de si mismo, pero al llegar a casa un vídeo de su héroe favorito fue lo que le devolvió la motivación y con mucho esfuerzo logró entrar a la UA.

Volviendo al presente, ahora con mucha más confianza Red Riot se lanza hacía el villano que no deja de atacar a Far, y logra repeler todos los ataques, consiguiendo así el tiempo que necesitaba el profesional para preparar su movimiento definitivo que consigue acabar con los villanos de un solo golpe.