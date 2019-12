Shokugeki no Soma, el popular anime de comida viene desarrollando el clímax de su arco más interesante. En esta cuarta temporada los alumnos de la academia culinaria Totsuki deberán combatir contra la élite del lugar para decidir su futuro. Si ganan podrán hacer que todo vuelva a la normalidad, pero si pierden serán expulsados.

Durante las tres primeras temporadas vimos como Yukihira Soma iba escalando puestos derrotando a sus oponentes en complicadas batallas culinarias que ponían sus conocimientos a prueba. Pero en la cuarta parte todo cambió, ya que el ingreso de un nuevo director puso en riesgo la estadía de los residentes de ‘La estrella polar’ y de otros alumnos, es entonces cuando se formó un grupo de rebeldes para evitar que reine la tiranía ¿Serán capaces en esta cuarta temporada de al fin ganar

¿Cómo y a qué hora ver Shokugeki no Soma: Shin no Sara 4x11?

Shokugeki no Soma: Shin no Sara se estrenará en Japón este 20 de diciembre de 2019 a las 3:30 am (hora local) también en el mismo horario y día se podrá ver a través de la web de Crunchyroll. A continuación mencionamos los países con sus respectivas fechas de estreno:

Centroamérica (excepto Panamá): viernes 20 de diciembre a las 2:30 AM

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá: viernes 20 de diciembre a las 3:30 AM

Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: viernes 20 de diciembre a las 4:30 AM

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: viernes 20 de diciembre a las 5:30 AM