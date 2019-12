Ránking semanal: One Piece recupera su primer puesto dejando atrás a Kimetsu no Yaiba

Tal parece esta semana no le fue muy bien a los cazadores de demonios, ya que el manga de One Piece que viene desarrollando el pasado de Kozuki Oden y mostrando un poco más acerca del legendario Rey de los Piratas, Gol D. Roger, se ha llevado el primer puesto del ranking de popularidad. Un dato extra es que títulos como Dr. Stone y My Hero Academia no han participado esta semana ya que salen en portada o tienen páginas a color.

Al igual que cada semana, la revista Weekly Shonen Jump, en la que se publican semanalmente una gran cantidad de mangas, desde los clásicos que todos conocemos, hasta nuevos lanzamientos que ya empiezan a introducirse en su ranking de popularidad. Esta semana One Piece recuperó su tan adorado primer puesto, dejando en segundo lugar a Kimetsu no Yaiba y no muy de lejos los sigue en la tercera posición Haikyuu, que se acerca a su final.

Este es el ranking semanal de popularidad de la edición #3 - 2020 de la revista Weekly Shonen Jump:

1. One Piece

2. Kimetsu no Yaiba

3. Haikyuu!!

4. Chainsaw Man

5. Mitama Ghost Security

6. Act-Age

7. We Never Learn

8. Black Clover

9. Jujutsu Kaisen

10. Yuna de la posada Yuragi

11. Yozakura-san Chi no Daisakusen

12. Samurai 8

Weekly Shonen Jump

La semana pasada la portada estuvo dedicada al lanzamiento del manga Agravity Boys, que además contó con páginas a color en otra edición. Pero esta semana está dedicada a My Hero Academia con un impresionante arte de lo que será su próxima película “My Hero Academia: Heroes Rising”, que está programada para estrenarse el día 20 de diciembre de este año.

Weekly Shonen Jump

Esta semana la revista Weekly Shonen Jump vino con bastante información, pero entre lo más resaltante está que el manga de Dr. Stone ha obtenido un segunda temporada que llevará por nombre ‘Stone Wars’, esta abarca un poco más de 30 capítulos del manga, por lo que se espera se lleguen hasta los 12 episodios animados.