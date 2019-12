El capítulo 11 de Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin, “El remordimiento que no te deja descansar”, muestra a los Siete Pecados Capitales yendo hacia Camelot para romper la distorsión dimensional originado en “La ciudad fortaleza”, Coland, y salvar a todos los habitantes, sin embargo, tendrían un encuentro con Zeldris.

Aunque Meliodas lo ataca, se da cuenta que en realidad es Melascula, quien lo atrapa y hace que sus compañeros pelen contra unos esqueletos, poseídos por la energía oscura del protagonista.

Pero Escanor saca todo su poder y vence a todas las criaturas, y cuando pareciera que habían ganado la pelea, la energía de los cuerpos restantes entraron en Diane e hizo que ella pelee contra los Pecados Capitales restantes y golpeando a King a un lado.

En ese instante, Helbram, el amigo del nuevo Rey Hada, indica que esas almas están en busca de venganza porque él fue el responsable de matar a todos en esa ciudad en su forma humana.

Por lo tanto, se acerca a Diane y le indica que él fue el responsable de la masacre en ese lugar, y la joven guerrera lo lleva en su mano y lo aplasta, desapareciendo así todo rastro de vida del personaje.

King no puede evitar llorar por su mejor amigo y este en sus últimas palabras le dice “Haz feliz a Diane”. Más adelante Elizabeth aparece junto a Elaine y le quita toda la energía oscura dentro de Diane y la regresa a la normalidad, ¿Será que la Diosa enfrentará a Melascula en el siguiente episodio?