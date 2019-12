Black Clover es uno de los animes shonen del momento al que le está yendo bastante bien, todo esto gracias al apoyo del Estudio Pierrot, quienes en un principio tenían planificado que la serie durara un total de 51 capítulos, pero tras ver el gran recibimiento que tuvo, lo extendieron hasta 150. Ahora en su capítulo 112, se está desarrollando el arco de la pelea con los elfos.

La emisión de Black Clover comenzó hace ya 3 años y desde entonces el director encargado, Tatsuya Yoshihara, no ha dejado de sorprender a todos los fanáticos. La trama sigue su camino acercándose cada vez más a su inevitable final. En estos último capítulos se llegó a ver la resurrección de los elfos, la raza que juró venganza contra los humanos luego de ser exterminados.

En el capítulo 113, para salvar las almas de los poseídos por los elfos, Asta y compañía entraron al Palacio de las Sombras. Una vez dentro, Asta y Mimosa se topan con Rill, Noelle ve a Fana, Mereoleona con Vetto, fuegoleon con Kaiser, y es así como todos comenzaron un feroz combate.

¿Qué pasó en Black Clover Capítulo 114?

El capítulo de esta semana comienza mostrando la pelea que tenían Noelle y Fana, era una lucha de magia de fuego contra magia de Agua, pese a que la chica de los toros negros no domina del todo su poder, se lanza a realizar un ataque con todo lo que tiene, esto le causa graves heridas a su adversaria, pero no dura mucho ya que esta usa recuperación y no sucede nada.

Mientras tanto en otro punto Asta y Mimosa luchan contra las creaciones de Rill. Para lograr superar al elfo que tienen en frente proponen fusionar su magia y así crear una nueva armadura. Pero mientras ellos hacían eso, a las afueras del Palacio de la Oscuridad se encontraban los Toros Negros luchando contra los elfos restantes, cuando parecía que todo estaba perdido entonces llegan Yuno, quien acompañado de otros caballeros mágicos le ponen fin a la pelea.

Todo parecía indicar que la entrada se había cerrado por completo, pero el medallón de Yuno abre un nuevo camino por el que él joven mago entró. Pese a que pasó en compañía de Charmy, ella terminó cayendo en otro sitio, curiosamente en donde estaban Asta y Mimosa. Para sorpresa de todos, la magia de la joven quien solo se dedicaba a cocinar termina siendo más grande de lo que se pensaba, además se revela que es una mestiza entre humano y enano.

Al cambiar su forma, Charmy logra igualar el poder de un elfo y le indica a Asta que siga adelante, ya que ella se encargará ahora de la situación. Mientras tanto llega a la ayuda de Noelle el capitán de las Mantis Verdes, Jack. En otro ambiente se encontraba Yuno, quien luchaba con 3 elfos a la vez, pero para sorpresa de estos, uno en sus filas resultó ser un traidor, pero más que eso, una reencarnación fallida.