El manga de Shingeki no Kyojin está llegando a su final y todo parece indicar que los resultados no dejarán felices a los fanáticos, sin embargo, esto ya lo habría anunciado su autor, Hajime Isayama, cuando le preguntaron acerca de cómo terminará su historia.

Y en una reciente entrevista en el extranjero, el creador de Attack on Titan respondió acerca sobre sus planes posteriores a su popular obra, a lo cual respondió que ha estado pensando en un nuevo proyecto por un largo tiempo, pero lo que mencionó dejó perplejos a los seguidores.

“Sí, tengo un proyecto en mente. Una vez que Attack on Titan termine, sueño con abrir un spa. Un inicio japonés, no un manga”, declaró el artista. “Intentaré crear el mejor spa (Onsen) de la historia”, finalizó.

Sin lugar a dudas su respuesta no fue la esperada, y muchos quedaron decepcionados al pensar que el autor tendría planeado otro manga diferente o algo relacionado con la franquicia, pero esto no sucedió así.

Antes de la entrevista, el mangaka no habría mostrado un interés público en crear un spa u otro negocio parecido, no obstante, parece muy decidido en poner en marcha su plan y sin mencionar algún otro detalle de Shingeki no Kyojin.

Hasta el momento, no hay mayor información de lo que tiene planeado Hajime Isayama en cuanto a su carrera como artista, y tampoco ha hecho alguna mención sobre tomarse un descaso de sus proyectos, pero muchos esperan que continúe con más planes y que siga ascendiendo en su carrera.