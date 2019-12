El reciente episodio 914 de One Piece ha dejado a los fanáticos de la serie más extasiados que nunca, debido a que el estudio de animación japonesa, Toei Animation, nos mostró la primera parte de la pelea entre Luffy y Kaido.

Tras ver cómo el Yonkou destruyó el antiguo castillo Oden, donde se encontraban sus nakamas, el pirata Monkey D. Luffy no tuvo mejor idea que asestarle un golpe a Kaido. Sin embargo, no todo es felicidad. A pesar de haber tenido una buena animación, Toei cometió un par de errores que los fans no pueden perdonar.

Los seguidores del anime One Piece no pasaron por alto lo que Toei Animation hizo con la resistencia de Kaido y Luffy. ¿A qué se debe esto? En el manga, dibujado por Eiichiro Oda, el pirata le asesta varios golpes al Yonkou en su forma dragón, quien los recibe y cae en el suelo.

One Piece

Sin embargo, en el episodio 914, el estudio de animación hizo ver que Luffy sufrió demasiado para golpear a Kaido, incluso, este soportaba los ataques, cuando en realidad, en su estado de ebrio, se dejó golpear hasta que se le pase la borrachera.

One Piece

Eso no es todo. Según el manga de One Piece capítulo 923, tras el primer golpe, Luffy usa el “Elephant Gatling”, para asestarle más puñetazos, mandando a volar a Kaido ante la sorpresa de todos sus subordinados.

One Piece

En el capítulo animado, Luffy y Kaido chocan en más de una oportunidad, incluso se le hace más difícil al pirata poder darle golpes. Sin embargo, eso no es todo. El Yonkou manda a volar a Luffy con su cola. Esto fastidió a los fanáticos de la serie pues, el Emperador del Mar derrotó al Mugiwara con un golpe.

One Piece

El error de Toei Animation es mostrar a Luffy resistir los golpes de Kaido, cuando en el manga, fue derrotado por uno solo. ¿Arreglarán el problema para el siguiente capítulo de One Piece?