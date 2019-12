Animes 2019: conoces a las 10 series más vistas de este año

Cada año se estrenan una gran cantidad de animes que llaman la atención de miles de fanáticos, pero son pocos los que logran brillar con luz propia y fijarse en la mente de los televidentes, quienes al final son la principal influencia para que las adaptaciones animadas lleguen cada vez más lejos, tal es el caso de lo visto con animes como Tate no Yuusha, que gracias al apoyo de sus fans tiene nuevas temporadas confirmadas.

Hace poco el ‘Culture Convenience Club’ publicó a través de su web un top 10 de los animes más vistos durante este 2019, cabe resaltar que solo entran los estrenados este año y que ya no están en transmisión. El estudio fue realizado entre fanáticos japoneses quienes respondieron con el nombre de su serie favorita.

A continuación te presentamos el top 10 de los animes más vistos:

10. Danmachi (Temporada 2)

Esta temporada mostró la continuación del aventurero Bell, quien en compañía de la diosa Hestia buscarán nuevas aventuras y conocer nuevos lugares. Pese a que se esperaba que se convierta en uno de los mejores de la temporada no logró escalar tanto como en su primera adaptación animada.

Danmachi (Temporada 2)

9. Maou-sama, Retry!

Un clásico de los isekai de este 2019, cuenta la historia de un joven hikikomori que gusta de los juegos en línea, un día al iniciar sesión en uno de estos termina siendo transportado a un mundo diferente que está inspirado en uno de sus juegos. De aquí en adelante tendrá que vivir una serie de aventuras.

Maou-sama, Retry!

8. Karakuri Circus

Del género shonen. Comienza con un toque algo trágico mostrando como el protagonista pierde a su padre, tras esto es perseguido por su familia que intentan robarle su herencia. Pero lo único que él quiere es cumplir su sueño, llegar a ser un miembro de un circo, desde ahí conocerá a dos importantes personas que le proporcionarán apoyo y lo ayudarán a realizar lo que más quiere.

Karakuri Circus

7. Dororo

Del género gore. Cuenta la triste historio de Hyakkimaru, un joven que cuando niño fue dividido en 48 partes que su padre repartió entre 48 demonios para luego dejarlo a su suerte. Por cosas del destino es encontrado por un médico que lo reconstruye con parte de niños muertos, pero al llegar a la adolescencia jura venganza y empieza a recolectar sus partes derrotanto a todos los demonios.

Dororo

6. Kenja no Mago

Otro clásico isekai. Un joven muere y reencarna como un bebé en otro mundo, pero tuvo tan mala suerte que sus padres murieron en un accidente, de aquí en adelante es criado por el mago más poderoso de la región quien le enseña todo lo que sabe y lo cuida como su nieto, pero resulta que el joven tiene un gran talento para la magia y termina por convertirse en el mejor de reino, asistiendo a una escuela y formando un grupo de poderosos compañeros.

Kenja no Mago

5. Dr. Stone

Del género shonen. Narra las aventuras de Senku, un joven que quedó petrificado junto con todo el mundo tras un extraño fenómeno, luego de más de 3000 años despierta y se da cuenta que el planeta ya no es lo que recuerda, no hay rastros de civilización alguna. Este chico amante de la ciencia descubre la fórmula para romper la petrificación y se traza como objetivo revivir a todo el mundo para volver todo a la normalidad, pero no todo resultará tan fácil.

Dr. Stone

4. Tensei Shitara Slime Datta Ken

Un isekai más en esta lista. Nos relata la muerte de Satoru Mikam, un hombre que fue asesinado por un ladró y reencarnó en otro mundo pero en forma de un mosntruo llamdao Limo, desde ahí se hará llamar 'Rimuru Tempest', por los grandes poderes que presenta

Tensei Shitara Slime Datta Ken

3. Kimetsu no Yaiba

Del género shonen. Tanjiro era un joven que vivía en paz con su familia hasta que un día son atacados por un grupo de demonios que asesinan a sus padre y convierten a su hermana en demonio, entonces jura venganza contra estas criaturas, además de prometer buscar la cura para que su hermana menor vuelva a la normalidad.

Kimetsu no Yaiba

2. Jojo’s Bizarre Adventure: Golden Wind

Las referencias y poses no faltaron este año. Tras mucha espera se estreno la parte 5 de los jojo's, mostrando al fin la aventura de Koichi en Italia, quien fue enviado a buscar a un descendiente de Jonathan Joestar, su nombre era Giorno Giovanna. Con una alta dosis de peleas y stands, fue otra gran obra de arte de Hirohiko Araki.

Jojo's Bizarre Adventure: Golden Wind

1. Tate no Yuusha no Nariagari

No es ninguna sorpresa que el primer puesto esté ocupado por un Isekai. La historia de un joven normal que un día es invocado a un mundo de fantasía y forzado a convertirse en el ‘héroe del escudo’, fue de las más vistas este 2019, tanto así que no tan solo ha confirmado que en el 2020 tendrá una segunda temporada, sino que ya adelantó que llegará hasta una tercera temporada.