Esta nueva temporada de Pokemon ha logrado hacer que los fanáticos que dejaron de seguir la serie los últimos tres años volvieran, esto gracias a que se tomó la decisión de cambiar los diseños usados en Sun and Moon, pero además porque a diferencia de en otras ocasiones será una historia original muy alejada de los videojuegos.

El quinto capítulo de Pokemon 2019 se emitió a través de la TV Tokyo a las 4am (Hora Local), pero también puede ser encontrado a través de su canal oficial en YouTube.

¿Qué pasó en el capítulo 05 de Pokemon (2019)?

El capítulo comienza recordando como es que Ash y Go comenzaron su viaje luego de volverse becarios en el laboratorio del profesor Sakuragi, luego se vio su primer día en la región Galar, en dónde conocieron a nuevos Pokemon de quienes se hicieron amigos, pero ahora es momento de buscar el ‘Dynamax’, un fenómeno que se dice puede hacer que los Pokemon se vuelvan gigantes.

Mientras están en el tren vemos escenas en las que aparece Scorbunny, el pokemon que conocieron al inicio de su viaje, quien quiere hacerse amigo de Go, pero por más que lo intenta no consigue hacerse notar, el pequeño está tan distraído que no se da cuenta que los entrenadores ya han bajado del vagón en el que iban.

Luego de esto Ash y Go buscan recolectar información acerca del Dynamax, a lo que uno de los trabajadores de ahí les dice que deben buscar una luz roja, ambos salen en busca pero no consiguen encontrar nada. En medio del camino se topan con un Snorlax al que tras casi despertar empieza a ser rodeado por una misteriosa luz que inmediatamente forma una columna roja.

Una vez sucede esto el pokemon se vuelve gigante y cambia ligeramente su apariencia, ahora snorlax es casi del tamaño de una montaña, e incluso tiene un árbol encima de él. Ash y go se sorprenden al ver esto, pero al momento se dan cuenta este ha obstruido las vías del tren que está pronto a volver a pasar, por lo que idean un plan para hacer que el glotón se despierte. Entonces se les ocurre usar una fruta gigante del árbol que tiene encima y finalmente funciona para hacer que este de un salto, evitando así una tragedia.

Tras todo lo sucedido Go decide hacer de Scorbunny su primer pokemon, a pesar que en un inicio dijo que el primero que capturaría sería a Mew, es así como el entrenador forma un lazo de amistad con la criatura. Ahora con toda la información recolectada regresan a Kanto para dar sus informes al profesor Sakuragi.