My Hero Academia EN VIVO ONLINE 4X09: entérate cómo y a qué hora ver el noveno capítulo de la cuarta temporada

Es más que obvio que uno de los mejores animes shonen de esta temporada es sin duda alguna My Hero Academia (Boku No Hero Academia), que con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo en uno de los favoritos de miles de fanáticos no solo en el lejano Japón, sino también en todo el mundo. Ahora en su cuarta temporada Deku y los demás de la case 1-A se verán implicados en un caso que les podría costar la vida.

Hasta la fecha habíamos podido ver en las tres primeras temporadas como Midoriya aprendía a controlar su poder a medida que participaba de diversos entrenamiento. Pero en esta última entrega se están dando a conocer todos los secretos detrás de la sociedad en la que todos nacen con poderes ¿Qué podría suceder ahora?

¿Cómo y a qué hora ver My Hero Academia 4x09?

Boku no Hero Academia se estrenará en Japón este 14 de diciembre de 2019 a las 3:30 am (hora local) también en el mismo horario y día se podrá ver a través de la web de Crunchyroll. A continuación mencionamos los países con sus respectivas fechas de estreno:

Centroamérica (excepto Panamá): Sábado 14 de diciembre a las 2:30 AM

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá: Sábado 14 de diciembre a las 3:30 AM

Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: Sábado 14 de diciembre a las 4:30 AM

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: Sábado 14 de diciembre a las 5:30 AM

¿Qué pasó en My Hero Academia 4x08?

El capítulo de esta semana comenzó mostrando el pasado de Amajiki, uno de los miembros de los Tres Grandes. Aquí se pudo apreciar que desde muy pequeño era tímido y no tenía seguridad en sí mismo, pero todo esto empezó a cambiar cuando conoció a Mirio, a quien él describía como alguien “tan brillante cómo el sol”.

Tras esto se reanuda la operación para rescatar a Eri de las manos de Overhaul y el Shie Hassaikai. Para sorpresa de los héroes profesionales, estos ya estaban preparados para recibirlos, es así que un grupo intentó detenerlos desde la entrada y aun cuando estaban dentro del lugar los miembros más cercanos al líder de los villanos usaban su quirk para neutralizar a los que invadían su base. Pese a que el lugar parecía un laberinto, Sir Nighteye usa su don para poder encontrar el camino correcto, pero esto se vuelve inútil cuando son atrapados por el poder de alguien más.

Al ver que no podían seguir avanzando, Mirio usa su poder para atravesar las paredes y se adelanta, pero todos los demás terminaron cayendo en una habitación en la que aparecieron 3 poderosos villanos para detenerlos. Todos eran conscientes que solo se trataba de distracciones para poder llevarse a Eri a tiempo, por lo que Tamaki propone encargarse el solo de los tres.

Así es como comienza una intensa pelea en la que por un momento el joven héroe parecía tener la ventaja, pero esto era porque Eraser Head había eliminado los quirk de los enemigos, pero cuando estos los recuperan empiezan a atacar sin parar, todo parecía perdido pero Tamaki recuerda a Mirio y el cómo este le dijo que él solo escondía su verdadero potencial por miedo.

Pese a ser una pelea de tras contra uno, Suneater demuestra que no solo es capaz de transformar las extremidades de su cuerpo en partes de lo que come, sino que es capaz de unificar todo y volverse aún más poderoso, es entonces cuando muestra su forma definitiva, Híbrido Extenso', siendo así como le puso fin a sus oponentes.