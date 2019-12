Isekai Quartet fue uno de los lanzamientos de anime más sorprendentes del año, ya que revivió varias de las novelas ligeras de Kadokawa convertidas en proyectos de anime con un nuevo y divertido giro. Reuniendo cuatro de las series de anime Isekai más populares de los últimos años, esta serie volvió chibi a todos los personajes que se encontraron por primera vez. Cuando se confirmó la segunda temporada, se mencionaban muchos nombres sobre cuál podría ser la nueva adición, y finalmente se definió que sería Tate no Yuusha.

Finalmente se han revelado los diseños de los personajes de The Rising of the Shield Hero que aparecerán próximamente en el anime crossover, estos fueron publicados a través de la cuenta oficial de Twitter de la franquicia Isekai Quartet.

PUEDES VER Bleach: Guía para ver el anime sin relleno a través de Netflix

Este cambio de imagen de chibi es mínimo, pero también es un buen reflejo de la nueva dinámica que el equipo de Shield Hero traerá al divertido anime de crossover. Kaito Ishikawa, Asami Seto y Rina Hidaka regresarán como las voces de Naofumi Iwatani, Raphtalia y Filo respectivamente, y la temporada 2 del Cuarteto Isekai está programada para estrenarse el 14 de enero del próximo año.

La segunda temporada contará con el guionista y director Minoru Ashina para Studio Puyukai con Minoru Takehara regresando para servir como diseñador de personajes y director de animación en jefe. Hay una promesa de que la serie continuará trayendo más franquicias de Isekai a medida que continúe, pero no hay una indicación clara de cuándo será todavía. Actualmente puedes encontrar la primera temporada de Isekai Quartet en Crunchyroll y FunimationNOW.