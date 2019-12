Ránking semanal: Kimetsu no Yaiba se lleva el primer puesto dejando atrás a los más populares

El Ranking de popularidad ha vuelto, y esta semana sorprende colocando al ya conocido Kimetsu no Yaiba en la primera posición, superando así a muchos otros títulos conocidos. Un dato acerca de esta edición, es que el manga más vendido del 2019, One Piece, no ha participado en esta ocasión porque no lanzó capítulo esta semana, tampoco están Haikyuu ni My Hero Academia porque ambos tiene páginas a color.

Al igual que cada semana, la revista Weekly Shonen Jump, en la que se publican semanalmente una gran cantidad de mangas, desde los clásicos que todos conocemos, hasta nuevos lanzamientos que ya empiezan a introducirse en su ranking de popularidad. Esta semana Kimetsu no Yaiba se hizo con la primera posición, dejando en segundo lugar a Black Clover y en tercero a Act-Age.

Este es el ranking semanal de popularidad de la edición #2 de la Shonen Jump:

1. Kimetsu no Yaiba

2. Black Clover

3. Act-Age

4. Dr. Stone

5. Chainsaw Man

6. Jujutsu Kaisen

7. The Promised Neverland

8. Yuna de la posada Yuragi

9. Mitama Ghost Security

10. Yozakura-san Chi no Daisakusen

11. Samurai 8

12. Tokyo Shinobi Squad (Final)

Weekly Shonen Jump

La semana pasada la portada estuvo dedicada a la nueva serie que comenzó a publicarse en las páginas de la revista, ‘Zipman’, del autor japonés Yusaku Shibata, pero esta semana otro estreno se ha llevado el lugar, se trata de ‘Agravity Boys’.

Entre las curiosidades de esta edición, están que el manga de Tokyo shinobi Squad ha llegado a su final y se despide con páginas a color, también se ha incorporado al manga de Zipman a sus páginas. Además de esto se ha confirmado que la siguiente semana My Hero Academia se llevará la portada con un increíble anuncio.