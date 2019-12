Shokugeki no Soma, el popular anime de comida viene desarrollando el clímax de su arco más interesante. En esta cuarta temporada los alumnos de la academia culinaria Totsuki deberán combatir contra la élite del lugar para decidir su futuro. Si ganan podrán hacer que todo vuelva a la normalidad, pero si pierden serán expulsados.

Durante las tres primeras temporadas vimos como Yukihira Soma iba escalando puestos derrotando a sus oponentes en complicadas batallas culinarias que ponían sus conocimientos a prueba. Pero en la cuarta parte todo cambió, ya que el ingreso de un nuevo director puso en riesgo la estadía de los residentes de ‘La estrella polar’ y de otros alumnos, es entonces cuando se formó un grupo de rebeldes para evitar que reine la tiranía ¿Serán capaces en esta cuarta temporada de al fin ganar?

¿Qué pasó en Shokugeki no Soma: Shin no Sara 4x08?

El capítulo de esta semana comenzó con algo sumamente inesperado, tras la victoria de Erina ante Momo de la élite 10, el nuevo director de Totsuki, Asami Nakiri, se hizo presente indicando que habría un cambio en el jurado, echando a los 3 representantes de la WGO y anunciando que desde ese momento sería él quien juzgue los platillos, pero eso no es todo, sino que llamó a dos personas más que lo acompañarían.

Este hecho hacía pensar que ahora los rebeldes tendrían una desventaja al ser juzgados por quien quería expulsarlos, es por eso que una de las juezas exige quedarse y aceptan. Se empieza a llevar a cabo el segundo enfrentamiento de la cuarta ronda, este es protagonizado por Takumi Aldini de los rebeldes y Rindo Kobayashi de la élite 10.

En este enfrentamiento el ingrediente base seleccionado es el calamar, por lo que el joven Aldini decide preparar un plato italiano llamado ‘Calamari Ripieni’, este está relleno de una mezcla de pan rallado, queso, huevo y tomate, por lo que suele ser considerado bastante simple. Por su parte Kobayashi Rindo decidió preparar Causa, un plato típico de Perú hecho con puré de papas, distintos tipos de pescado y colocado en capas, en este caso utilizó la carne del calamar para resaltar el sabor.

Hasta el momento se venía presentando un enfrentamiento por capítulo, pero en esta oportunidad se llevó a cabo el inicio del tercer enfrentamiento de la cuarta ronda, este se llevó a cabo entre el ex consejero, Satoshi Isshiki, contra el actual primer puesto de Totsuki, Tsukasa Eishi.

En este enfrentamiento el ingrediente escogido es conejo, por lo que se debe tener un especial cuidado a la hora de cocinarlo por su fuerte olor. En este caso Satoshi Isshiki decidió preparar Wanmono, que es un caldo japonés transparente. Pero eso no era todo, ya que el mochi que acompañaba al plato estaba relleno de carne de liebre picada y cebollino, haciendo así que el caldo se convierta en una sopa Miso. ¿Será que esto es suficiente para superar al primer puesto de Totsuki?

¿Cómo y a qué hora ver Shokugeki no Soma: Shin no Sara 4x09?

Shokugeki no Soma: Shin no Sara se estrenará en Japón este 6 de diciembre de 2019 a las 3:30 am (hora local) también en el mismo horario y día se podrá ver a través de la web de Crunchyroll. A continuación mencionamos los países con sus respectivas fechas de estreno:

Centroamérica (excepto Panamá): viernes 6 de diciembre a las 2:30 AM

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá: viernes 6 de diciembre a las 3:30 AM

Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: viernes 6 de diciembre a las 4:30 AM

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: viernes 6 de diciembre a las 5:30 AM