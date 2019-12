Shingeki no kyojin Manga 124: El retumbar ha comenzado ¡El inesperado regreso de Annie!

El final ha comenzado. El manga de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) está en su momento clímax y cada vez se acerca más a su final. A pesar que el capítulo 124 aún no está disponible, ya se han filtrado los primeros Spoilers y la aparición de un personaje ha llamado la atención de todo el mundo.

Entérate aquí todo los detalles acerca del capítulo 124 del manga Shingeki no Kyojin, con las mejores imágenes llegadas desde Japón. Si no estás al día con el manga es mejor que tengas cuidado, porque lo que viene a continuación es un terrible spoiler.

Shingeki no Kyojin manga 124

Se dice que el título de este capítulo será "Derritiéndose"

El hecho que más ha llamado la atención de los fanáticos es la aparición de Annie Leonhart, quien llevaba más del 90% del manga desaparecida, desde que un inicio se cristalizara para protegerse de cualquier ataque, de ahí en adelante se mantuvo en esa forma durante años pero no se volvió a saber sobre ella, por lo que muchos teorizaban que podría estar muerta.

shingeki no Kyojin

Pero en esta última entrega se muestra una imagen de la joven, quien no ha envejecido nada ya que estaba cristalizada, tirada en el piso con el viejo uniforme de la legión. Se dice que esta podría haber salido de ese estado luego que Eren comenzó con el retumbar al haberse hecho con el poder del fundador Ymir.