Pokémon: ¿Quién es el verdadero padre de Ash?

La idea de que si Ash tiene o no un padre siempre ha sido uno de los grandes misterios que rodean a Pokémon. Conocemos que su madre es Delia Ketchum, una señora muy sincera, gentil y sonriente que vive en Pueblo Paleta.

Pero sea bueno o malo, Ash debe tener un progenitor y eso es lo que nos interesa descubir en este momento. Aunque algunos piensan que el padre de Ash es simplemente es un fantasma, Takeshi Shudo, creador de Pokémon, ha dicho en varias oportunidades que sí existe, sólo que no ha aparecido.

A raíz de esto han surgido algunas teorías e hipótesis de quién podría ser su padre, y aquí las desarrollamos una a una.

Profesor Oak

Siempre se ha especulado que el profesor Oak puede ser el padre de Ash, pues fue quien le dio a Pikachu, y además pasa mucho tiempo con Delia. Por otro lado, en la cuarta película Celebi: Voice of the Forest, este personaje es retratado como "Sam" y muestra a un Oak más joven que comparte pequeñas similitudes con Ash.

Mr. Mime

Esta teoría es un poco extraña, pero el hecho que la madre de Ash tenga siempre un Mr. Mime en su casa hace sospechar que podría ser su padre. También Delia le dice “Mimey” y en algunas oportunidades ha sido visto limpiando y recogiendo cosas de la casa. Esta teoría también se sustenta en las viejas leyendas de Sinnoh.

Silver

Fue en el capítulo de la miniserie de Pokémon Chronicles "The Search for Legend", donde se pudo ver a un personaje llamado Silver, que tenía un corte de pelo parecido al de Ash, con una voz áspera y también con un Pokémon que no vive en la Pokéball, una Chikorita. Se puede sospechar de él ya que también mostró una afinidad especial durante un diálogo en la miniserie.

Richie le dijo “es como este amigo mío, un entrenador de Pokémon llamado Ash”, a lo que Silver respondió “¡Ah, Ash!”.

Giovanni

Aunque parezca extraño, pues Giovanni es uno de los villanos principales y el líder del Equipo Rocket, la despiadada organización que secuestra y abusa de Pokémon, existe una teoría de que podría ser el padre de Ash debido a su pasado secreto con Delia.

Sir Aaron

Un personaje llamado Sir Aaron que aparece en Lucario y el misterio de Mew, desata sospechas de ser el padre de Ash, pues comparten auras similares, comparten un vínculo cercano y tienen similitudes en el cabello y la personalidad.

Bruno

Otro de los candidatos como padre de Ash es Bruno, el Pokémon League Elite Four que todos aman y que tiene similitudes con Ash como su cabello negro y puntiagudo, y la barbilla idéntica. De igual manera, tiene un profundo amor por el entrenamiento de Pokémon como Ash.

Su padre está muerto

Otra teoría, la cual es una de las menos probables, es que el padre de Ash está muerto desde hace mucho, pues nunca ha dicho nada sobre él y su ausencia.

Sin embargo, en Pokémon Emergency, Delia le dijo a Ash “Tu padre tardó cuatro días en llegar a la ciudad de Viridian cuando comenzó a entrenar Pokémon. Oh, estará muy orgulloso. Eres el niño de sus ojos”, y Ash dijo “Sí, una manzana podrida".

Delia aquí habla del padre de su hijo en tiempo presente y la respuesta de Ash precipitada y afectada no parece la de un hijo que perdió a su padre, por lo que acaba con esa teoría.