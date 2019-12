Kimetsu no Yaiba se ha convertido en uno de los animes más populares del año, logrando a un gran número de fanáticos que siguenc cada capítulo del manga, además de esperar con ansias la próxima película que relatará el arco “Tren del Infinito”.

Y esto no ha pasado desapercibido para los mismos creadores, como en el caso de Eiichiro Oda, creador de One Piece, quien no dudó en felicitar a su colega, cuya obra está entre los mangas más vendido de este año según informó la revista Shonen Jump, y ofrecer un agradecimiento a todos sus seguidores por el apoyo.

Película de Kimetsu no Yaiba - Tráiler

“Recientemente, mucha gente me dice que la Jump de estos tiempos es genial. Basta mencionar la popularidad de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, pero otros jóvenes creadores en Jump están sumamente emocionados. ¡Y yo también, por supuesto! Por favor, compren la revista. ¡Gracias por hacer de ONE PIECE el más vendido! ¡Es todo un honor!”, expresó Oda.

Eiichiro Oda felicita a Koyoharu Gotouge. Créditos: Eiichiro Oda

La editorial de la revista Shueisha informó que Kimetsu no Yaiba se volvió en el segundo manga más vendido estando solo por detrás por One Piece. Pero cabe resaltar que la obra de Koyoharu Gotouge comenzó su publicación en 2016, en cambio el creador de Lufy lo hizo en 1997, siendo largo años que Demon Slayer supo acortar.

