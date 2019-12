Boruto: Hinata es rediseñada al estilo de otros animes [FOTO]

Todo fan de Naruto sabrá que Hinata es uno de los personajes más queridos del anime, ya que desde el inicio ha mostrado su perseverancia y constante crecimiento como ninja, además de su innegable amor hacia el protagonista, la ha convertido en la favorita de muchos.

Y a modo de homenaje, un artista conocido como “A2TwillDraw” decidió dibujar a la joven Hyuga como si fuese un miembro más de otras series animadas, tales como Kimetsu no Yaiba, Dragon Ball, Bleach, Shingeki no Kyojin, My Hero Academia e incluso JoJo’s.

Hinata

En la imagen se puede ver los diferentes estilos que lleva Hinata destacando mucho más su belleza y sutil sonrisa, además de los diferentes atuendos característicos de cada anime, a excepción de Attack on Titan que es convertida como uno de los temibles titanes cambiantes.

La serie de Boruto continúa con la emisión de sus episodios que están en el arco de “viaje en el tiempo”, donde el personaje principal junto a Sasuke, irán al pasado para poder proteger a Naruto de Urashiki Otsutsuki, también se verán a los miembros de la Aldea Oculta de la Hoja en su versión más joven y a otros que ya murieron como Jiraiya y Neji.

¿Cuál es el poder de Hinata?

Habilidades. Como miembro del Clan Hyūga, Hinata posee el Byakugan, el cual permite tener una visión de casi 360º. Ella también se especializa en el Puño Suave, que permite dañar el sistema circulatorio del chakra del oponente (Los Canales y los Puntos de Chakra) y sus órganos internos directamente con un leve golpe.