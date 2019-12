Fanáticos usaron las redes sociales para compartir sus opiniones. Boruto sigue en su viaje por el tiempo para ayudar a la versión joven de Naruto, por lo que la acción y los enfrentamientos están cada vez más intensos.

Como todos los domingos, hemos podido una nueva entrega del anime, pero esta vez el capítulo 134 de Boruto no solo nos presentó la pelea contra Urashiki, sino también una animación que al parecer no convenció a los fans.

El capítulo animado por el estudio Pierrot nos presentó el enfrentamiento que tienen un cansado Sasuke, Naruto, Jiraiya y Boruto contra Urashiki. Si bien la atención se centró en la interacción de los ninjas en la pelea, una escena es particular viene siendo criticada por los fans.

Cuando Naruto encuentra a Urashiki no duda en utilizar su técnica de clones para atraparlo, si bien lo consigue, el villano se escapa. Esta secuencia no ha sido del agrado de los fans, quiénes no están conformes con la manera de que ha sido animado.

Mira aquí la escena criticada por los fans

El arco que está teniendo lugar en el anime y que está llenando de nostalgia a los fans, también promete mostrar la auténtica forma final de Urashiki, el enemigo de turno. El temible ninja capaz de robar y replicar el chakra de su oponente está dispuesto a mostrar todo su poder para llevar a cabo su misión.