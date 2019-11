Sword Art Online 4x08: ataque al territorio oscuro, el sacrificio del caballero Eldrie [FOTOS]

Sword Art Online es uno de los animes que después de muchos años volvió a estar en emisión con una nueva temporada. Con este lanzamiento, SAO no ha dejado de sorprender a sus fanáticos, quienes son testigos de como la historia ha ido evolucionando con el paso de los capítulos.

Los últimos capítulos de Sword Art Online nos han mostrado el inicio y desarrollo de la guerra entre el Imperio Humano y el Territorio Oscuro. Según lo programado por la gente de Rath, esto sucedería en algún momento, pero por un momento se vio como ambos bandos estaban proponiendo una tregua por el bien de todos, pero con la llegada del emperador, quien está buscando la inteligencia artificial A.L.I.C.E, comenzó una pelea en la que solo un lado puede salir triunfante.

¿Qué pasó en el capítulo 8 de Sword Art Online: Alicization - War of Underworld?

El capítulo de esta semana comenzó mostrando el preciso instante en que Alice lanzó un ataque mortal hacía las tropas del Territorio Oscuro, gracias a esto consiguió que el poder en la zona desapareciera y de esa manera el enemigo ya no podría lanzar ataque alguno. Pero al enterarse de esto, el emperador propone un despiadado plan.

Mientras tanto en la zona del Imperio Humano, el caballero Eldrie aparece, está bastante herido físicamente, pero él indica que se encuentra bien, pero que lo más dañado es su orgullo y confianza, ya que no fue capaz de proteger a sus tropas que fueron atacadas por un grupo de goblins que terminaron siendo derrotados por Renly.

Hasta el lugar donde se encuentran Alice y Eldrie, llega uno de los líderes de los ogros, este tiene la mitad del cuerpo quemado, pero indica que lo que más desea es la paz para su pueblo y que si lleva a la sacerdotisa de la luz con el emperador Vector, entonces la guerra habrá terminado. Al escuchar estas palabras Alice empieza a dudar sobre lo que están haciendo y luego lo mata.

Tras planear una nueva estrategia, Bercouli y Alice se dirigen hacía el territorio enemigo, en donde se supone ya no quedaba poder mágico, por lo que no debería ser posible que los ataquen, pero se llevan con la sorpresa que el grupo de hechiceras ha sacrificado a 30mil de sus aliados para obtener poder. Una vez que están listas lanzan su fuego mortal hacía los dos caballeros sagrados que no tienen escapatoria.

Cuando parecía que todo estaba perdido, entonces aparece Eldrie, quien usa su espada para atraer el ataque, y de esa manera termina decidiendo que lo mejor será sacrificarse para poder defender a todos. Alice al ver esto entra en un estado de enojo y lanza un ataque hacía las hechiceras que les apuntaban.