Causa rellena es la protagonista de un conocido anime [VIDEO]

La causa rellena traspasa fronteras. Esto ocurrió gracias al anime Shokugeki no Soma, conocido en Latinoamérica como Food Wars, que presentó a uno de nuestros platos bandera en su último episodio.

La deliciosa entrada, fue la protagonista del octavo capítulo de la cuarta temporada del conocido anime. Food Wars destacó la gastronomía peruana y dos de sus principales ingredientes: la papa y el ají amarillo.

Tal como puede escucharse de uno de los protagonistas de Shokugeki no Soma: “Es la causa. Un plato típico de la cocina peruana. Puré de papas y distintos tipos de pescado colocados en capas. Con el condimento peruano de ají amarillo le ha dado un colo más vivo al puré de papas”.

Causa rellena en Shokugeki no Soma

El platillo fue preparado por Rindo Kobayashi, una de las protagonistas de Food Wars, en la batalla de cocina contra Takumi Aldini, donde la causa rellena se impuso.

¿Cómo y a qué hora ver Shokugeki no Soma: Shin no Sara 4x08?

Shokugeki no Soma: Shin no Sara se estrenará en Japón este 28 de noviembre de 2019 a las 3:30 am (hora local) también en el mismo horario y día se podrá ver a través de la web de Crunchyroll. A continuación mencionamos los países con sus respectivas fechas de estreno:

- Centroamérica (excepto Panamá): viernes 28 de noviembre a las 2:30 AM

- Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá: viernes 28 de noviembre a las 3:30 AM

- Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: viernes 28 de noviembre a las 4:30 AM

- Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: viernes 28 de noviembre a las 5:30 AM