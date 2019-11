La temporada 4 de My Hero Academia (Boku no Hero Academia) cada vez se pone más interesante, ahora haciendo que los jóvenes en entrenamiento se enfrenten a un peligro real mientras realizan sus pasantías, ahora Midoriya bajo la tutela de Sir Nighteye deberá hacerle frente a poderosos villanos que planean desestabilizar el orden en la sociedad que su ídolo, All Might, luchó por construir y mantener por tanto tiempo.

En el capítulo 6 de My Hero Academia se llevó a cabo una reunión de héroes de diversas agencias para discutir acerca de los que venía haciendo el grupo criminar Shie Hasaikai. Aquí es cuando Midoriya y Mirio se enteran que Eri, la niña a la que vieron anteriormente, estaba siendo utilizada para producir balas que eliminan los quirk usando su sangre.

¿Qué pasó en My Hero Academia 4x07?

El capítulo comienza mostrando a los jóvenes estudiantes en un día cualquiera de entrenamiento en la escuela, pero Midoriya y los demás que están realizando sus pasantías no pueden dejar de pensar en lo que sucedió en la reunión que tuvieron con los profesionales al enterarse que la pequeña Eri estaba siendo usada para fabricar Drogas.

Todo parece indicar que quien más afectado está es Midoriya, ya que cuando se encontraba comiendo junto con sus amigos no pudo evitar romper en lágrimas por toda la tensión que venía sintiendo tras no haber podido hacer nada. En otro momento se ve a los héroes profesionales, estos se han dividido por todo Japón para encontrar la base del Shie Hasaikai en donde tienen recluida a Eri.

Tras varios días de investigación finalmente han determinado el lugar en donde está, todo esto gracias al apoyo de todos, pero en especial de Sir Nighteye, que supo como actuar a tiempo para poder usar su quirk de previsión y así determinar a ubicación exacta que necesitaban.

Finalmente el día ha llegado, tanto héroes y policías trabajan juntos para rescatar a Eri, para eso se reúnen a las afueras de la base del líder y están preparados para ingresar, cuando de pronto uno de los secuaces rompe la puerta de la entrada y empieza a atacar a todo el mundo, pero es rápidamente detenido y así empiezan con la operación de rescate.