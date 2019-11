My Hero Academia (Boku no Hero Academia) es uno de los animes shonen de momento, el cual está ganando bastante popularidad, sobre todo con su cuarta temporada que se volvió en uno de los más vistos de lo que va del año, y no solo en Japón sino en varias partes del mundo. Ahora con la nueva entrega se verá a Deku junto a sus compañeros de la clase 1-A, quienes pasarán por nuevos retos que pondrán a prueba sus habilidades.

Y en las últimas tres temporadas, se pudo ver como Midoriya aprendía a desarrollar y controlar su poder a través de duros entrenamientos. Pero en esta última entrega se están dando a conocer todos los secretos detrás de la sociedad en la que todos nacen con poderes ¿Qué podría suceder ahora?

¿Qué pasó en My Hero Academia 4x06?

El capítulo comienza mostrando a Midoriya, Kirishima, Uraraka y Tsuyu, quienes se dirigían juntos a sus pasantías, pero para su sorpresa se trataba de una reunión de héroes, en la que participaron sus superiores y también muchos profesionales, entre ellos uno de sus profesores. La mayoría no tenían idea de para que estaban ahí.

Esta reunión estaba dirigida por Sir Nighteye, quien les solicitó a todos su ayuda para recolectar toda la información que puedan acerca del Shie Hasaikai y su líder. Se menciona que este grupo se estuvo relacionando con la Liga de Villanos, dirigida por Shigaraki Tomura. En un primer momento algunos profesionales no estaban de acuerdo con que Midoriya y sus amigos estuvieran ahí, pero resulta que fueron ellos quienes más contacto tuvieron con los malvados en cuestión.

Finalmente se revela que el villano Overhaul podría estar tras los incidentes en los que se usan balas que anulan el quirk de las personas y que también lo pueden amplificar. Un dato que dejó perturbado a más de uno, es que se confirmó que las balas que tenían estos efectos estaba fabricada con la sangre y células de una persona, más adelante se dice que podría ser de la niña llamada Eri, a quien Deku y su amigo se encontraron días antes.

Tras terminar esto los jóvenes se reúnen y discuten sus opiniones sobre lo dicho por los profesionales, entonces aparece frente a ellos uno de sus profesores, Aizawa, este les dice que lo mejor sería que cancelaran su pasantía, pero está consciente que eso no los detendría, así que estará apoyándolos desde atrás para que nada malo les pase.

Lo último que se ve es la base del enemigo en donde se encuentra cautiva Eri ¿Serán capaces de rescatarla a tiempo antes que acaben con la vida de la niña?

¿Cómo y a qué hora ver My Hero Academia 4x07?

Boku no Hero Academia se estrenará en Japón este 30 de noviembre de 2019 a las 3:30 am (hora local) también en el mismo horario y día se podrá ver a través de la web de Crunchyroll. A continuación mencionamos los países con sus respectivas fechas de estreno:

Centroamérica (excepto Panamá): Sábado 30 de noviembre a las 2:30 AM

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá: Sábado 30 de noviembre a las 3:30 AM

Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: Sábado 30 de noviembre a las 4:30 AM

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: Sábado 30 de noviembre a las 5:30 AM