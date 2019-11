Yakusoku no Neverland Manga 159: Adiós Música y Song-Juu ¡A la lucha contra Peter Ratri! [FOTOS]

Yakusoku no Neverland es uno de los mangas shonen que está a punto de llegar a su inevitable final. Hace unos meses se anunció que la historia había entrado en su momento climax y que veríamos la conclusión de el drama que viven Emma y sus amigos. Esta obra empezó a ser publicada en la revista Weekly Shonen Jump, con una trama que empezó mostrando a un grupo de niños tratando de huir de un orfanato dominado por demonios, se terminó convirtiendo en una lucha de supervivencia.

El capítulo pasado de Yakusoku no Neverland mostró el preciso instante en que la reina Legravalima sostenía una conversación con Música, quien afirma sentir pena por la monarca del lugar, quien no encuentra la forma de saciar su hambre. Tras perder uno de sus dos corazones, la cabeza del lugar termina muriendo al no ser capaz de contener la consciencia de todas las presas que devoró.

El capítulo de esta semana comenzó mostrando los últimos momentos de la reina Legravalima, quien antes de perecer se dio cuenta que el tenerlo todo no la llenaba como ella realmente esperaba. Tras eso la monarca muere y Música es quien se encarga de confirmarlo, afirmando que ahora si no hay posibilidad de volver a la vida.

La lucho duró mucho y varios miembros de los niños ganado terminaron gravemente heridos, es momento de volver a casa, pero algo sucede Sung-Joo no puede creer que realmente los humanos hayan ganado la batalla y se pregunta si de verdad podrá vivir sin comer a personas. Por su parte los rebeldes se preguntan que sucederá ahora, los líderes de los demonios fueron eliminados, el caos es lo único que queda.

Al ver esto, Emma propone que sea Sung-Joo, el hermano menor de la reina, quien asuma el cargo en el trono, pero este se niega, afirmando que no tiene el apoyo de nadie, que no sabe de política y que el pueblo lo ve como un traidor, por lo que tomar el poder solo terminaría empeorando las cosas, a lo que Música simplemente responde que no se deben de preocupar más, que ellos ya tienen un plan.

Antes de partir hacía su base, los niños se despiden de Música y Sung-Joo, pero Emma menciona algo que perturba a sus amigos, y es que últimamente ha estado pensando en la muerte, en lo que se sentiría y que si de verdad fuese a pasar en un momento le gustaría que fuesen los demonios que tanto la ayudaron quienes devoraran su carne, tras esto emprenden su camino de regreso.

De regreso a su base, empiezan a hablar, y asumen que la última y más peligrosa amenaza que tendrán ya no serán los demonios, sino que será un humano, el cuidador de la vieja promesa, Peter Ratri.