Shokugeki no soma EN VIVO ONLINE 4x08: entérate cómo y a qué hora ver el octavo capítulo de la cuarta temporada

Shokugeki no Soma, el popular anime de comida viene desarrollando el clímax de su arco más interesante. En esta cuarta temporada los alumnos de la academia culinaria Totsuki deberán combatir contra la élite del lugar para decidir su futuro. Si ganan podrán hacer que todo vuelva a la normalidad, pero si pierden serán expulsados.

Durante las tres primeras temporadas vimos como Yukihira Soma iba escalando puestos derrotando a sus oponentes en complicadas batallas culinarias que ponían sus conocimientos a prueba. Pero en la cuarta parte todo cambió, ya que el ingreso de un nuevo director puso en riesgo la estadía de los residentes de ‘La estrella polar’ y de otros alumnos, es entonces cuando se formó un grupo de rebeldes para evitar que reine la tiranía ¿Serán capaces en esta cuarta temporada de al fin ganar?

¿Qué pasó en Shokugeki no Soma: Shin no Sara 4x07?

En este capítulo se dio por concluido el tercer asalto de la batalla colectiva del grupo de rebeldes contra la élite 10 de la academia Totsuki. De ahí en adelante se anuncia que las cosas no han terminado, sino que ahora comenzará la cuarta etapa en la que se decidirá que sucederá con todos los alumnos que se oponen a los mandatos del nuevo director Asami Nakiri.

La primera batalla en llevarse a cabo es la de Nakiri Erina contra Momo, quienes preparan dulces para el jurado. Por su parte la reina de los dulces quedó bastante enojada luego de casi perder contra Megumin y eso es algo que su rival actual le recuerda y le molesta.

El plato que prepara Momo es ‘Brazo de gitano’, lo que hizo pensar en un primer momento que sería un plato bastante simple, pero terminó sorprendiendo a todos al armar un ostentoso castillo con este dulce. El golpe para los que deliberan fue tal que por un momento los rebeldes dudaron de que pudieran ganar en esta Ronda.

Por su parte Nakiri Erina también preparó un postre, en este caso fue algo que a simple vista parecía un simple Soufflé, pero tenía la contextura de panqueques, pero por el relleno que llevaba en centro se podría considerar como un dorayaki. Este detalle dejó sin palabras a los jueces e incluso a la misma Momo quien no pudo resistirse a probar este platillo hecho.

¿Cómo y a qué hora ver Shokugeki no Soma: Shin no Sara 4x08?

Shokugeki no Soma: Shin no Sara se estrenará en Japón este 28 de noviembre de 2019 a las 3:30 am (hora local) también en el mismo horario y día se podrá ver a través de la web de Crunchyroll. A continuación mencionamos los países con sus respectivas fechas de estreno:

Centroamérica (excepto Panamá): viernes 28 de noviembre a las 2:30 AM

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá: viernes 28 de noviembre a las 3:30 AM

Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: viernes 28 de noviembre a las 4:30 AM

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: viernes 28 de noviembre a las 5:30 AM