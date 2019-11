Nanatsu no Taizai manga 334: El fin de una era y el comienzo del Caos, lee aquí el manga

Falta muy poco para el inevitable final del popular manga Nanatsu no Taizai (Seven Deadly Sins), y el cierre de su historia no deja de conmover a todos sus fanáticos, lo primero fue la pérdida de uno de los Pecados Capitales más queridos, Escanor, y todo indica que ahora podría ser Merlín quien realice algún acto para traer a la vida a su rey.

En el capítulo anterior de Nanatsu no Taizai se vio como Meliodas terminó de manera definitiva con el Rey Demonio y los mandamientos. Pero tras esto se llevó a cabo la despedida de Escanor, quien tras superar los límites de su poder se terminó desintegrando frente a sus amigos.

NANATSU NO TAIZAI MANGA 334 RESUMEN COMPLETO

El capítulo comienza mostrando como la luz del día vuelve de un momento a otro a Britania y todos quedan sorprendidos, ya que esto solo puede ser señal que los Siete Pecados Capitales triunfaron por encima del Rey Demonio. Las buenas noticias llegan hasta los oídos del Rey Bartra, quien corre con todo el mundo a recibirlos para celebrar juntos.

Pero toda la felicidad se ve opacada cuando mencionan que el pecado del orgullo, Escanor, ha muerto, esto pone melancólico a Gil, quien no tiene ganas de ver a nadie, es así que decide ir a celebrar con Howzer y Griamore. Una vez llegan a la casa de este último se llevan una gran sorpresa ¡La bruja Vivian sigue viva! Pese a haber sido maldecida por Merlín y atravesada por la espada del Arcángel Ludociel, logró salvarse gracias al apoyo de Lord Dreyfus.

Luego de superar la sorpresa empiezan a hablar acerca de lo que vendrá ahora que el Rey Demonio ha sido destruido, en palabras de Merlín “Cuando el equilibrio entre la luz y la oscuridad se desmorone, la era de los dioses llegará a su fin, el caos volverá y el mundo renacerá de nuevo”

Cuando Gil y los otros le preguntan que es lo que esto significa, esta les envía a preguntarle a Merlín, quien parece ser la única que sabe lo que sucederá de aquí en adelante. El último cuadro muestra al Rey Arthur atravesado por Excalibur ¿Podría acaso volver a la vida?