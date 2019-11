Dentro de muy poco la temporada 1 de Dr. Sone llegará a su final. El anime ya entró en sus últimos capítulos y posiblemente termine antes de fin de año. La trama sigue su paso y las cosas se ponen cada vez más interesantes en lo que la batalla entre el reino de la ciencia de Senku y el imperio de Tsukasa se enfrentarán.

En esta nota podrás enterarte de todos los detalles de este anime. Además, cómo y dónde ver Dr. Stone 1x22.

¿Cómo y dónde ver Dr. Stone 1x22?

El episodio 22 de la temporada 1 de Dr. Stone se estrenará este viernes 28 de noviembre de 2019 en varios países del mundo a través de una serie de plataformas de streaming.

Crunchyroll es una de las tantas plataformas en donde podrás ver el episodio, sin embargo, es necesario una suscripción premium para acceder al servicio.

- Dr. Stone 1x21 en América Latina: 28 de noviembre online por Crunchyroll con subtítulos en español.

- Dr. Stone 1x21 en Estados Unidos: 28 de noviembre online por Funimation con subtítulos en inglés.

- Dr. Stone 1x21 en Japón: 28 de noviembre por Tokyo MX TV

¿A qué hora ver Dr. Stone 1x21?

El capítulo 21 de Dr. Stone llegará a las 12:30pm (hora Perú) y podrá verse a través de las plataformas mencionadas anteriormente.

¿Cuántos capítulos tiene Dr. Stone temporada 1?

El anime está programado para una duración de 25 capítulos en total.

- Episodio 1 - Stone World - Mundo de piedra

- Episodio 2 - King of the Stone World - Rey del mundo de piedra

- Episodio 3 - Weapons of science - Armas de la ciencia

- Episodio 4 - Shoot the smoke signal - Dispara la señal de humo

- Episodio 5 - The beginning of the stone world - El principio del mundo de piedra

- Episodio 6 - Two countries of the stone world - Dos países del mundo de piedra

- Episodio 7 - The whereabouts of two million years - El paradero de dos millones de años

- Episodio 8 - Stone Road - Camino de piedra

- Episodio 9 - Let the light of science be made - Que se haga la luz de la ciencia

- Episodio 10 - A faint alliance - Una tenue alianza

- Episodio 11 - Clear world - Mundo claro

- Episodio 12 - Companions back to back - Compañeros espalda con espalda

- Episodio 13 - Masked warrior - Guerrero enmascarado

- Episodio 14 - Flame master - Amo de la llama

- Episodio 15 - The culmination of two million years - La culminación de dos millones de años

- Episodio 16 - Una historia para la eternidad

- Episodio 17 - A story for eternity - Cien noches y mil cielos

- Episodio 18 - Stone war - Guerra de piedra

- Episodio 19 - To modernity - A la modernidad

- Episodio 20 - The era of energy - La era de la energía

- Episodio 21 - Heavy Crafts Club - Club de manualidades pesadas

¿Qué ocurrió en Dr. Stone 1x21?

Luego que Chrone y el abuelo Kaseki construyeran sin darse cuenta una planta hidroeléctrica, Senku les indica que es momento de ir un paso más adelante, es así que crea su generador de energía, luego hace que esta máquina funcione para bombear aire al horno con el que trabajaban, ahora finalmente la era del trabajo a mano ha terminado.

Una vez que tienen todo esto cubierto, la aldea Ishigami se prepara para superar al invierno, todos los aldeanos están reuniendo provisiones de carne y vegetales, además de fabricar ropa más abrigadora. Pero para el grupo de trabajos manuales hay un trabajo especial, ahora que tienen energía ilimitada se proponen a llenar al mundo de luz y para eso es necesario crear una bombilla.

Tras muchos intentos lo consiguen, ahora la fabricación de un teléfono está más cerca, Chrome se emociona y le pregunta a Senku si es que necesita que recolecte algún mineral para seguir avanzando, pero este solo lo manda a recoger cobre. En lo que el joven aprendiz de científico está fuera, Senku y el viejo Kaseki intentan fabricar un tubo de vacío pero parece que el proceso no es tan fácil.

El tiempo sigue pasando y el año llega a su fin. Suika intenta ayudar y busca rocas por ella sola, hasta que finalmente encuentra algo que cree puede servir. Todos juntos van al monte más alto para ver el amanecer del primer día del año y es aquí donde una luz de esperanza aparece, la piedra que encontró Suika resultó ser un joya, el elemento que necesitaban para hacer lo que quieren, Tungsteno. Al ver esto Senku decide que es hora de salir en su búsqueda y se forma un equipo entre Chrome, Magma y él.