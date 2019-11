Naruto Shippuden: guía oficial para ver las dos temporadas sin relleno en Netflix

Seguramente, en más de una oportunidad, has intentado ver el anime japonés Naruto y Naruto Shippuden. Sin embargo, no has podido entender el orden o simplemente desistías de ver tanto relleno.

Ahora que la obra de Masashi Kuramada se encuentra en la plataforma de servicio streaming Netflix, puedes ver todos los episodios sin ningún problema. Sumado a ello, te mostraremos la guía oficial para ver los episodios de Naruto y Naruto Shippuden sin la necesidad de ‘comerte’ el relleno.

PUEDES VER Dragon Ball: épica batalla entre Gohan y Freezer nunca pasó en el manga de Akira Toriyama

A continuación te mostraremos la guía oficial para ver los 500 episodios de Naruto Shippuden, así como la primera temporada de Naruto. Verás a continuación el tiempo exacto que debes ver entre cada capítulo y así evitar el relleno. ¿Estás preparado? ¡Aquí va!

Naruto guía para ver el anime sin relleno

Ver los episodios del 1-25.

Saltar el 26.

Mirar desde el 27 hasta el 96.

Saltar el 97.

Mirar desde el 98 hasta el 100.

Saltar desde el 107 hasta el 106.

Mirar desde el 107 hasta el 135.

Saltarse desde el 135 hasta el 219.

Ver el capítulo 220, desde el minuto 12:02.

Naruto Shippuden guía para ver el anime sin relleno