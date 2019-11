Dragon Ball Super: manga 54 tuvo una referencia escondida a My Hero Academia [FOTO]

Dragon Ball Super es uno de los animes más populares en el mundo. A pesar que la historia en la televisión terminó en el Torneo de Poder, el nuevo arco se desarrolla en las páginas del manga.

Ahora dibujado por Toyotaro y supervisado por Akira Toriyama, la historia se centra en como Gokú y Vegeta entrenan en distintos lugares para enfrentarse y derrotar al hechicero Moro.

Con 54 episodios. el manga de DB Super mostró una referencia de My Her Academia, a pesar que el detalle pasó desapercibido para muchos lectores, otros lo notaron y no dudaron en publicarlo en redes sociales.

En una de las viñetas, Jaco negocia con el androide 73 para que él y sus secuaces regresen a la Tierra dentro de un mes.

Es así que Moro detuvo su ataque esperar a Gokú y Vegeta y absolverles la energía ganada en sus arduos entrenamientos.

Es en ese momento cuando el patrullero galáctico dice una frase que es una referencia clara a My Hero Academia: “no podía morirme sin ver una película de anime que se estrena el mes que viene”.

¿Cuál es esa misteriosa película? Según informa ComicBook, la cinta My Hero Academia: Heroes Rising, cuyo estreno está programado para el 20 de diciembre, un mes después del episodio 54, lo que encajaría con el comentario de Jaco, el patrullero galáctico.