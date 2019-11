Black Clover 111: pelea en el mundo de los sueños ¡Vanessa vs la capitana Dorothy!

Sin duda alguna al anime Black Clover le ha estado yendo bastante bien gracias al estudio Pierrot, ya que hacer poco se confirmó que superaría la cantidad original de capítulo que se tenían planeados, que serían 51, para extenderse hasta 150. El anime ya ha entrado en el noveno arco de la trama que trata la batalla contra los elfos.

La emisión de Black Clover comenzó hace ya 3 años y desde entonces el director encargado, Tatsuya Yoshihara, no ha dejado de sorprender a todos los fanáticos. La trama sigue su camino acercándose cada vez más a su inevitable final. En estos último capítulos se llegó a ver la resurrección de los elfos, la raza que juró venganza contra los humanos luego de ser exterminados.

En el capítulo 110, gracias a los diez elfos de la Liga de Séfira apareció el Palacio de las Sombras que se encontraba sellado entre mundos en el Castillo Clover. Una vez que la joya de los elfos se coloque encima del castillo entonces el pacto que estos tienen se completará y se sacrificará el alma de los humanos que ocupan. Cuando la situación parecía estar perdida aparecieron Asta y sus compañeros, quienes lograron que la situación mejorara, aunque sea por un momento, ya que luego entró en escena la capitana de los 'Pavos Reales Coral', Dorothy Unsworth, esta usó un hechizo que envió a Vanessa y unos cuantos más al mundo de los sueños.

¿Qué pasó en Black Clover Capítulo 111?

El capítulo comienza mostrando al grupo de los Toros Negros, quienes fueron atrapados en el mundo de los sueños provocado por la capitana Dorothy. En el mundo de Glamur todo lo imposible se puede volver posible, es así que la elfa los sorprende lanzando ataques con criaturas inexistentes, pero es Vanessa quien con su magia de distorsión de realidad los salva a todos.

Tras esto el duo Magna Swing y Luck Voltia intentan dirigir un ataque hacía la capitana, pero no surte efecto ya que esta demuestra que su magia no se limita a un solo elemento, sino que puede usar varios a la vez. Entonces cuando reciben un ataque, la científica Sally se le ocurre combinar la magia de Magma y Luck para generar un gran explosión.

El hacer este experimento demuestra que las creaciones de la capitana no son ilusiones, sino que so completamente reales y salen de su imaginación. Justo cuando empezaban a descubrir los misterios tras la magia que los tiene atrapados, les informan que todos aquellos que caen en el mundo Glamur se quedan dormidos y una vez que esto sucede ya no vuelven a despertar.

Para suerte de los Toros Negros, Sally descubre que la capitana tiene un punto débil en ese mundo, y es que todo lo que imagina se vuelve realidad, ya sea que lo piensa de manera consciente o inconsciente, entonces la fuerzan a crear una salida de la prisión en la que se encuentran atrapados.

Volviendo afuera, se ve a el capitán de los Toros Negros, Yami, y al capitán de las Mantis Verdes, Jack. Estos se habían introducido en el espacio mágico generado por le Castillo Oscuro, pero no encuentran nada, entonces se dan cuenta que han sido atrapados por la magia de un elfo y por más que lo intentan no pueden salir ya que sus ataques no tienen efecto.

Mientras tanto a las afueras del castillo, Asta y sus amigos se enfrentaban a uno de sus compañeros que fue poseído por un elfo, este usa magia de espejos y lanza rayos. Por más que intentaban parecía que sus ataques no hacían efecto, pero todo cambia en el momento que Asta muestra su modo Black ¿Podrá ser capaz de ganar ahora?