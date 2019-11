My Hero Academia 4x06: reunión de héroes ¡Se revela el secreto del Shie Hassaikai!

La temporada 4 de My Hero Academia (Boku no Hero Academia) cada vez se pone más interesante, ahora haciendo que los jóvenes en entrenamiento se enfrenten a un peligro real mientras realizan sus pasantías, ahora Midoriya bajo la tutela de Sir Nighteye deberá hacerle frente a poderosos villanos que planean desestabilizar el orden en la sociedad que su ídolo, All Might, luchó por construir y mantener por tanto tiempo.

En el capítulo 5 de My hero Academia se pudo ver como Red Riot comenzó su pasantía con el héroe profesional Fat-man, este se termina viendo involucrado en un caso con criminales que están usando unas drogas que son capaces de destruir el quirk de una persona o también amplificarlo, todo esto por un tiempo limitado. Tras todo esto se informa que habrá una reunión de profesionales para discutir el caso del Shie Hasaikai.

¿Qué pasó en My Hero Academia 4x06?

El capítulo comienza mostrando a Midoriya, Kirishima, Uraraka y Tsuyu, quienes se dirigían juntos a sus pasantías, pero para su sorpresa se trataba de una reunión de héroes, en la que participaron sus superiores y también muchos profesionales, entre ellos uno de sus profesores. La mayoría no tenían idea de para que estaban ahí.

Esta reunión estaba dirigida por Sir Nighteye, quien les solicitó a todos su ayuda para recolectar toda la información que puedan acerca del Shie Hasaikai y su líder. Se menciona que este grupo se estuvo relacionando con la Liga de Villanos, dirigida por Shigaraki Tomura. En un primer momento algunos profesionales no estaban de acuerdo con que Midoriya y sus amigos estuvieran ahí, pero resulta que fueron ellos quienes más contacto tuvieron con los malvados en cuestión.

Finalmente se revela que el villano Overhaul podría estar tras los incidentes en los que se usan balas que anulan el quirk de las personas y que también lo pueden amplificar. Un dato que dejó perturbado a más de uno, es que se confirmó que las balas que tenían estos efectos estaba fabricada con la sangre y células de una persona, más adelante se dice que podría ser de la niña llamada Eri, a quien Deku y su amigo se encontraron días antes.

Tras terminar esto los jóvenes se reúnen y discuten sus opiniones sobre lo dicho por los profesionales, entonces aparece frente a ellos uno de sus profesores, Aizawa, este les dice que lo mejor sería que cancelaran su pasantía, pero está consciente que eso no los detendría, así que estará apoyándolos desde atrás para que nada malo les pase.

Lo último que se ve es la base del enemigo en donde se encuentra cautiva Eri ¿Serán capaces de rescatarla a tiempo antes que acaben con la vida de la niña?