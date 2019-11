Boruto 133: Comienza la lucha final ¡Naruto y Boruto vs Urashiki! [VIDEO]

El pasado 14 de octubre empezó el arco del viaje en el tiempo de Boruto: Naruto Next Generations, eso debido a la celebración de los 20 años de aniversario que cumplía el anime. Este interesante cambio ha logrado que muchos seguidores que habían dejado de seguir la serie se volvieran a pegar con las aventuras de los ninjas.

En el capítulo 131 de Boruto Naruto Next Generations se llevó a cabo el tan esperado enfrentamiento contra Urashiki, quien busca apoderarse del Kyuubi de Naruto joven. Pese a todos sus intentos, este descendiente de los Otsutsuki no logró su cometido y tuvo que escapar, no sin antes amenazar con regresar. Y es desde aquí que Jiraiya le propone a Boruto y el joven Jinchuriqui que entrenen juntos para desarrollar una técnica que podría acabar con el villano.

¿Qué pasó en el capítulo 133 de Boruto?

El capítulo retoma desde el momento en que Jiraiya descubre la identidad de Sasuke, pero este dicen que eso no es posible así que deciden ignorar el tema luego de hacer un trato entre ambos. Por otro lado vemos a Boruto volviendo con Naruto para disculparse por haberlo tratado mal y continúan con su entrenamiento.

Mientras tanto Sasuke y Jiraiya empiezan a discutir acerca de Urashiki y las técnicas que este puede utilizar, es así que empiezan a pensar en las formas más eficientes de proteger a Naruto y al kyuubi. Luego de esto vemos a padre e hijo compartiendo un ramen, mientras hablan acerca de como el último Uchiha desertó de la aldea de la hoja.

Volviendo a su entrenamiento, Naruto tiene una buena idea para que puedan perfeccionar su técnica combinada, haciendo que el chakra corra en una misma dirección ¿Será que los veremos usar un rasengan combinado? Al terminar esto aparece Sakura, quien encontró el papel que se le cayó a Sasuke, en este está apuntado el nombre del Uchicha y que fue escrito por su hija, esto hace que la Kunoichi empiece a dudar acerca de la dupla que llegó de un momento a otro a la aldea, pero finalmente no llegan a nada.

De camino a casa Boruto y Naruto se encuentra con Ino, Shikamaru y Shouji, quienes los invitan a comer. Aquí Boruto se da cuenta de la relación que tienen entre los jóvenes genin, quienes en el futuro sostienen la paz de la aldea. Volviendo a su entrenamiento, parece que van mejorando su técnica pero aún no consiguen perfeccionarla, entonces aparece detrás de ellos Urashiki que nuevamente intenta robar el chakra del Kyubi.

El enemigo es rápidamente detenido por Sasuke y Jiraiya quienes llegan gasta el lugar, pero lamentablemente el Sannin legendario termina siendo herido de gravedad por el enemigo ¿Qué podrá suceder ahora?