Ranking Semanal: One Piece volvió al primer puesto y dejó atrás a Kimetsu no Yaiba

Las cosas han cambiado mucho esta última semana. En esta ocasión el ranking de popularidad nos muestra a Luffy y los mugiwara ocupando el primer puesto que tan acostumbrados están a tener. Por otro lado hay dos títulos que no han participado esta semana, se trata de Haikyuu que aparece en la portada y Dr. Stone que tuvo páginas a color.

Al igual que cada semana, la revista Weekly Shonen Jump, en la que se publican semanalmente una gran cantidad de mangas, desde los clásicos que todos conocemos, hasta nuevos lanzamientos que ya empiezan a introducirse en su ranking de popularidad. Esta semana One Piece volvió a su tan apreciado primer puesto, pero muy de cerca lo sigue uno de sus rivales más fuertes de los últimos años, Kimetsu no Yaiba y en tercer lugar el manga que está a punto de culminar, Yakusoku no Neverland.

Este es el ranking semanal de popularidad de la edición #51 de la Shonen Jump:

1. One Piece

2. Kimetsu no Yaiba

3. The Promised Neverland

4. My Hero Academia

5. Act-Age

6. Jujutsu Kaisen

7. We Never Learn

8. Chainsaw Man

9. Yozakura-san Chi no Daisakusen

10. Mitama Ghost Security

11. Samurai 8

12. Yui Kamio Lets Loose

13. Futari no Futo Hoshi

14. Beast Children

15. Tokyo Shinobi Squad

Weekly Shonen Jump - Portada

La semana pasada la portada estuvo dedicada a Kimetsu no Yaiba que contó con páginas a color. Pero esta semana está dedicada a Haikyuu, para recalcar que el manga de Haruichi Furudate ya está en su arco final y que podría terminar muy pronto.

Una de las curiosidades de esta edición es que se ha adelantado que la portada del siguiente número estará dedicada a Jujutsu Kaisen, que se prepara para dar un gran anuncio a todos sus fanáticos ¿De qué se puede tratar? Por otro lado Dr. Stone contó en esta ocasión con más páginas de lo habitual, además de su spin-off que se desarrolla en simultáneo.