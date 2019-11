My Hero Academia EN VIVO ONLINE 4X06: entérate cómo y a qué hora ver el sexto capítulo de la cuarta temporada

Es más que obvio que uno de los mejores animes shonen de esta temporada es sin duda alguna My Hero Academia (Boku No Hero Academia), que con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo en uno de los favoritos de miles de fanáticos no solo en el lejano Japón, sino también en todo el mundo. Ahora en su cuarta temporada Deku y los demás de la case 1-A se verán implicados en un caso que les podría costar la vida.

Hasta la fecha habíamos podido ver en las tres primeras temporadas como Midoriya aprendía a controlar su poder a medida que participaba de diversos entrenamiento. Pero en esta última entrega se están dando a conocer todos los secretos detrás de la sociedad en la que todos nacen con poderes ¿Qué podría suceder ahora?

¿Qué pasó en My Hero Academia 4x05?

El capítulo 5 de My Hero Academia comienza mostrando un enfrentamiento entre dos villanos gigantes que son detenidos gracias al trabajo conjunto entre Nejire de los tres grandes, además de Ochako y Tusu, quienes vienen realizando su pasantía con la heroína profesional #9 Ryukuy. Esta les informa que Sir Nighteye está organizando una alianza entre agencias de héroes para poder llevar a cabo una misión en contra del Shie Hassaikai, quienes parece están a punto de aliarse con la Liga de Villanos.

Mientras tanto en algún lugar se cumple lo que tanto temían, el líder del Shie Hassaikai, Overhaul, se reúne con el líder de la Liga de Villanos, Shigaraki Tomura. Este par discuten sus condiciones para formar una alianza de villanos, mientras que uno quiere usar el nombre de la liga para potenciarse económicamente, el otro busca potencia numérica, así que podrían ayudarse.

En otro lugar de la ciudad se muestra como Kirishima Eijiro, quien está llevando a cabo su pasantía con el héroe profesional Fat. En medio de su patrullaje aparece un grupo de ladrones a quienes intentan detener, aquí se muestra la habilidad de otro de los 3 grandes, Tamaki Amajiki, quien puede adaptar su cuerpo de acuerdo a lo que ingiere. Justo cuando pensaban que ya habían controlado la situación un villano escondido entre la multitud les dispara con una bala que detiene el quirk de las personas.

Al ver esto, Kirishima corre detrás de este para capturarlo y terminan en un callejón sin salida, librando entonces una pelea. En un momento el joven héroe logra detener al criminal, pero este se inyecta una fórmula que hace que su quirk de producir navajas de 10 centímetros se potencie, dándole así la habilidad de estirar estos tanto como quiera. Las cuchillas son tan fuertes que logran romper el endurecimiento de Red Riod. Pese a esto el joven no se rinde y decide jugar su última carta llevando su poder al límite, derrotando entonces a este malvado.

¿Cómo y a qué hora ver My Hero Academia 4x06?

Boku no Hero Academia se estrenará en Japón este 23 de noviembre de 2019 a las 3:30 am (hora local) también en el mismo horario y día se podrá ver a través de la web de Crunchyroll. A continuación mencionamos los países con sus respectivas fechas de estreno:

Centroamérica (excepto Panamá): Sábado 23 de noviembre a las 2:30 AM

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá: Sábado 23 de noviembre a las 3:30 AM

Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: Sábado 23 de noviembre a las 4:30 AM

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: Sábado 23 de noviembre a las 5:30 AM