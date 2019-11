My Hero Academia Manga 251: Midoriya y sus amigos salvan al hijo de Endeavor

El manga de My Hero Academia es sorprendente aún lidiando con las consecuencias de la jubilación de All Might después de su pelea con All For One. Los cambios en el status quo de esta pelea han tenido ramificaciones importantes sobre los arcos que siguieron y uno de los cambios más importantes se está explorando más a fondo con el último capítulo. Ahora que Endeavour ha comenzado a establecerse en su papel como el nuevo héroe número uno, está comenzando a aprender lo que significa para su familia . Si bien la serie ha comenzado a profundizar en esto en el pasado, está revisando los traumas de la familia Todoroki ahora que Endeavor alberga los estudios de trabajo de Midoriya, Todoroki y Bakugo.

El último capítulo de la serie lleva este paso más cerca al extremo, ya que Natsu Todoroki ha sido secuestrado por un nuevo villano violento y frenético, Ending, que tiene problemas con Endeavour después de una vaga batalla de hace siete años.

El capítulo 251 de la serie recoge una incómoda cena familiar en la casa de Todoroki en la que Natsu se fue temprano después de compartir algunas palabras duras con su padre. Todavía odia mucho a Endeavor por todo lo que ha hecho, e incluso lo culpa por la muerte de su hermano, Toya. Pero surge otra figura del pasado de Endeavor, y resulta que este villano ha estado obsesionado durante mucho tiempo con el héroe profesional.

Este villano, Ending, ha estado aún más obsesionado con Endeavour desde su pelea hace siete años, y ha estado investigando sobre él desde entonces. Ahora que está libre de prisión, se escapó a la casa de Todoroki y secuestró a Natsu del porche delantero. En el camino de tomar los biys de regreso a UA Endeavour y los demás se encuentran con Ending y el Natsu capturado.

Deseando que Endeavour lo mate, Ending está usando a Natsu como cebo y amenaza con matar al hijo de Endeavour para que cruce esa línea. Está claro que Ending, quien creó su propio nombre y personalidad de villano, solo está haciendo esto para cerrar la puerta a su lucha de hace siete años, y los capítulos futuros de la serie probablemente profundizarán aún más en esto. Pero la vida de Natsu definitivamente pende de un hilo.